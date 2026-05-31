За кілька сотень кілометрів від Києва: білоруська опозиція викрила місце сховку "Орешника"

Згідно з даними залізничних перевезень, на території Білорусі розміщені елементи ракетного комплексу середньої дальності "Орешник". Його розмістили на аеродромі "Кричев-6".

Про таке поінформував ресурс "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Де Путін ховає "Орешник" у Білорусі?

За інформацією джерела, у проміжку приблизно з 20 по 29 грудня в район аеродрому "Кричев-6" прибув великий військовий ешелон.

У документах станцією призначення зазначено Кричев І Могильовського відділення Білоруської залізниці, тоді як відправлення здійснювалося зі станції Капустин Яр Приволзької залізниці.

До слова, Росія запускає БРСД "Орешник" з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Поблизу об'єкта розташоване місто Знаменськ, яке, попри свою "ракетну славу", перебуває в злиднях.

Вибір кінцевої станції має важливе значення, оскільки Кричев I є найближчим залізничним вузлом до колишнього аеродрому "Кричев-6" і об'єкта, який на його базі фігурує як "логістичний центр".



Ймовірне місцерозташування "Орешника" в Білорусі / Карта-схема https://www.armscontrolwonk.com/

Відправником ешелону вказано 4-й Державний центральний міжвидовий полігон (в/ч 15644), а одержувачем – Управління військових сполучень Збройних сил Білорусі, що відповідає за військову логістику та перевезення. У складі потяга було:

54 платформи з вантажем, оформленим за кодом ЄТСНВ 693087 як "інші вантажі, не зазначені в алфавіті";

шість критих вагонів із тим самим позначенням;

один критий вагон із вантажем за кодом 693142 – "вибухові матеріали".

Окремо також прямували пасажирські вагони з особовим складом.

За даними опозиційних джерел, на платформах перевозили військову техніку, у критих вагонах — спорядження та обладнання, а в окремому вагоні – боєприпаси та інше озброєння.

Станом на середину травня 2026 року зазначається, що цей контингент і техніка все ще перебувають на території об'єкта в "Кричеві-6", без зафіксованого виведення чи зворотного переміщення майна.

Зазначимо, що відстань між Києвом та військовим аеродромом "Кричев-6" (Могилівська область, Білорусь) по прямій становить приблизно 280 – 285 кілометрів.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що інформація про ракетні пуски надходить завдяки роботі різних видів розвідки, зокрема космічної. Він зазначив, що сам факт запуску фіксується за характерним спалахом.

Ігнат також додав, що на полігоні Капустин Яр у Росії випробовують різні види озброєння – від "Іскандерів" до С-400, тому одразу визначити тип ракети складно. Іноді тривоги можуть оголошуватися навіть через навчальні або імітаційні пуски.