Де дивитися онлайн-службу на Різдво: перелік каналів і час трансляцій

На Святвечір та Різдво суспільні телеканали транслюватимуть святкові служби. Глядачі 6 і 7 січня зможуть побачити богослужіння Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Стало відомо, на яких каналах та в який час українці зможуть долучитися до різдвяних служб. Вони проходитимуть 6 і 7 січня.

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Богослужіння 6 січня

Служби транслюватимуть на UA: ПЕРШИЙ.

О 16:45 розпочнеться трансляція Всенічного бдіння у Надвечір'я Різдва Христового зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ.

О 19:30 транслюватиметься Велике повечір'я з Литією у Надвечір'я Різдва Христового з Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ.

Літургії 7 січня

У день Різдва, 7 січня, з 07:00 для глядачів телеканалів UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА розпочнеться трансляція Різдвяної утрені та Архиєрейської Божественної літургії Української греко-католицької церкви.

З 9:00 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ транслюватимуть Божественну літургію Православної церкви України.

О 9:00 – в ефірі усіх регіональних телеканалів Суспільного мовника та UA: КРИМ транслюватимуть наживо Різдвяну літургію із Собору святої Трійці Православної церкви України міста Луцька – головної церкви єпархії, пам'ятки архітектури національного значення.

Волинська філія Суспільного мовника вестиме пряму трансляцію Різдвяної служби в ютубі, фейсбуці та на сайті.

Різдво та українські традиції

Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками", де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу.

Крім того, у нас стартував проєкт "Українське Різдво" – про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час радянських репресій й навіть століття тому.

Зверніть увагу – де політики проведуть свята: дивіться відео