Дві великі мережі автозаправок скасували ліміти на бензин і дизельне пальне

Нещодавно в Україні були великі черги на заправках з пальним. Через дефіцит палива на нього встановили ліміт.

Тепер ситуація стає дедалі кращою і обмеження на кількість потрохи знімають. Теперце зробили ще дві великі мережі заправок, інформує 24 канал.

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Паливо можна купити без ліміту

Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG повідомили, що скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.

Зокрема, заправки UPG продають пальне без обмежень вже з 15 липня. Його можна купити і в бак, і в каністру. Умовою для цього є застосунок АЗС. Якщо його не зісканувати, то ліміт діє – 10 літрів на одне авто.

Також на заправках радять перед тим, як їхати за пальним, перевірити у застосунку, чи воно є в наявності.

На АЗС KLO можна розрахуватися банківською карткою та готівкою. Купуючи пальне, треба зісканувати застосунок чи картку.

Дефіцит пального в Україні

Проблема виникла, тому що росіяни від початку вторгнення почали руйнувати нафтобази та нафтопереробні заводи. Наприклад, Кременчуцький нафтопереробний завод обстрілювали ракетами кілька разів. Окрім цього, відіграють свою роль і проблеми з логістикою.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляв, що ситуація може стабілізуватися завдяки довгостроковим контрактам на постачання. Все має налагодитись восени. Натомість експерти взагалі прогнозують, що проблема вирішиться після закінчення війни.

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповідала, що для вирішення проблеми дефіциту потрібно і надалі збільшувати обсяги імпорту. Спочатку це відчувають західні області, а вже потім східні.

Як ви можете знати, на яку заправку їхати по пальне: дивіться відео