По сравнению с мирным временем, комиссионки и секонды в Луганске разрослись в разы и стали визитной карточкой оккупированного города.

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Развились не только маленькие магазины формата "у дома", а вполне современные торговые сети ультрасовременных сетей одного бренда.

Да-да, бэушные трусы и стоптанные башмаки можно теперь покупать по акциям, чёрным пятницам и на горячих распродажах.

Молодёжь хвалилась при мне, что нарыла себе какие-то почти новые и очень брендовые ботинки в таких вот мега-молах товаров со вторых рук. "Мне многие завидуют, как я их там вообще нашла – ну, почти-почти новые. А я просто имею терпение рыться там, а многие глянут и уходят, а там нужно перебирать товар, смотреть весь".

фото Ольги Черненко

Для молодёжи это реальный Клондайк. Там можно найти модное, брендовое, почти не ношеное. Ни о какой брезгливости для многих и речи нет – они воспитаны на секондах, это их реальность. Бабушка при мне воспитывала внучку: "Вот когда ты будешь взрослой, мы будем покупать тебе новое. А сейчас – зачем?!"

Поначалу была иллюзия быстрого обогащения в этом круговороте товаров – что-то купил, что-то продал. После пришло понимание, что продавцов в разы больше покупателей.

Покупая, мы отчего-то крутим носом – нам нужно новое и недорогое, а продавая, мы норовим протолкнуть дорогое сердцу старьё подороже. И Луганск заполнили комиссионки, торговля с тряпочек и модули на рынке с душком.

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Появился клан любителей покопаться в старье, принципиально не покупая нового – якобы с рук выгоднее, а торгуясь выгоднее в разы. А добавьте к этому продажу ворованных вещей, вещей, полученных по гуманитарке – город погряз в торговле одеждой, вытеснив былые брендовые бутики на центральных улицах.

фото Ольги Черненко

Знакомый строитель каждую зиму продавал награбленное летом 2014 года: двери, облицовочную плитку, шкафы. Все, что мог вывезти и вынести. Летом работает, зимой торгует, с этого и живет. Даёт объявления в интернете и продаёт. Типа, свое – двери, отопительные котлы, радиаторы, шкафы.

Особый цимес – процесс торговли. Что-то он продает целиком, что-то запчастями, что-то меняет на что-то такое же. Война открыла в нем талант деляги.

Подруга, приехав в Луганск на пару дней, удивляется – почему ГУМе в центре Луганска в разгар дня нет людей. Где все те, кто был городской элитой до войны и оккупации? Где люди покупают себе обновки? Я советую – зайди в комиссионки. Там покупают постельное и подарки на юбилеи, обманывая себя тем, что экономят.

Занятно, но даже в этом бизнесе стали появляться конкуренты. И многие не выдержали натиска – закрывались. И те, кто был более подготовлен, стали расширяться, продвигая новый бренд засильем рекламы, шариками и акциями.

Так, на всякий случай, магазин за услуги берет 30% от заявленной стоимости. И ещё для секондов товар поставляется из Украины....руками носильщиков через старый Станичанский мост.

фото Ольги Черненко

Еще одна интересная черта – искать сокровища в этих тоннах хлама с тряпочек. Фарфор. Хрусталь. Серебряные ложки. Льняные не распакованные полотенца. Ещё советское постельное. Качественные кухонные принадлежности. Наборы кастрюль. Инструмент.

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Там реально можно найти то, что можно будет перепродать в разы дороже и что стоит гораздо больше заявленной продавцом цены, но от острой нехватки денег его готовы уступить почти задаром.

фото Ольги Черненко

Продают последние шесть лет все и все. Вещи выехавших друзей и родственников, вещи, которые не вывезти и которые берегли для лучшей жизни, разочаровавшись, что эта жизнь когда-то наступит. Вещи, которые не имеют в новой жизни цены за полным отсутствием праздников и те вещи, которые были нужны до войны, когда семья была вместе.

Совершенно не зазорно торговать и покупать. Это как бы о новой черте – терпимости, отсутствии стыда, отсутствии брезгливости.

Рядом с обложкой на паспорт могут продавать презервативы с явно истекшим сроком годности и лекарства на какой-то счастливый авось. Все центральные улицы "столицы" так называемой "республики" отданы под комиссионки: "Белый кролик", "Арбуз", "Рублевка".

фото Ольги Черненко

Когда это видишь и день, и два, и три, возникает мысль, что это все, на что ты способен – донашивать за кем-то и продавать то, что могло бы пригодиться тебе чуть позже.

Это формирует особое представление, что все, что ты можешь себе позволить сейчас – это донашивать за кем-то. И воспринимать это как обновку, как новую вещь, как крупное приобретение.