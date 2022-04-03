Де саме окупанти застосовували фосфорні снаряди на Донеччині

Голова Донецької області Павло Кириленко повідомив, де російські окупанти застосували фосфорні бомби.

За його словами, найбільша небезпека таких бомб в тому, що фосфор входить в хімічну реакцію з киснем і горить при температурі понад 800 градусів.

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Павло Кириленко зазначив, що це спалює не тільки техніку, а і людські ресурси.

Застосовували їх зараз вздовж лінії розмежування — Авдіївка, Мар’янка, Красногорівка. У Луганській області вони також застосовувались точково,

– повідомив Кириленко.

Важливо зазначити, що жертв від фосфорних бомб не було.

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