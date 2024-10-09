Який напрямок буде найгарячішим: прогноз фронту на жовтень

У жовтні найгарячішим напрямком буде не Покровський, а Курахівський. Росіяни вже намагаються штурмувати Селидове.

Без його взяття не зможуть рухатися до Покровська. Таким припущенням з 24 Каналом поділився виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

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Як далі можуть діяти окупанти

Якщо на відкритому просторі росіяни можуть успішно відтискати українських військових, то у міській забудові, як-от у Селидовому, де також розбудована лінія оборони та нещодавно прийшло посилення з боку азовців, в них з'являються проблеми.

Окупанти традиційно намагаються обходити місто зі сходу, півночі та півдня. Тому, найімовірніше, найближчими тижнями зосередяться на Курахівському напрямку, щоб вирівняти лінію фронту Вугледар – Селидове – Курахове. Далі, як припустив Дмитро Жмайло, росіяни рухатимуться ближче до Покровська.

Кілька тижнів тому аналітики прогнозували, що Сили оборони будуть змушені відходити з плацдарму на сході річки Вовча. Але наші воїни продовжують утримувати позиції.

Ширина фронту, де можуть дуже швидко просуватися росіяни, на щастя, з кожним тижнем звужується. А це означає, що ми завдаємо ворогу досить ефективне ураження,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

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Наскільки вистачить запасу міцності росіян

За словами Жмайла, з огляду на темп, який взяла Росія, їхнього запасу міцності вистачить до середини 2025 року. Потім проблеми, які накопичуються у ворога, почнуть ставати дедалі більше відчутними.

Для цього Росія підвищує рекрутингову кампанію та збільшує соціальні виплати. Приміром, уряд Москви встановив одноразові додаткові виплати в розмірі 1 мільйона 900 тисяч рублів.

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У найуспішніші місяці ворог рекрутував понад 70 тисяч осіб, що значно перевищує знищення росіян на фронті, яке сягає близько 30 тисяч. Бувало також, що змогли набрати лише 15 – 18 тисяч на місяць. Тому зараз намагаються активізуватися на цьому напрямку.

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