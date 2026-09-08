ЗСУ просуваються вперед, а Росія заявляє про "оточення": огляд фронту від ISW

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нібито його війська в Україні постійно і невпинно просуваються. Однак реальна картина фронту вказує на відсутність успіхів в окупантів і контратаки Сил оборони.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони просунулися або контратакували на 4 напрямках.

Де просуваються і контратакують ЗСУ?

Сумський напрямок

Українські військові нещодавно просунулися або зберегли свої позиції на півночі Сумської області. Зокрема, вони утримують позиції на північ від Іволжанського, що на північ від міста Суми. Це суперечить заявам російської сторони.

Сили оборони просунулися на Сумському напрямку / Карта ISW

Куп'янський напрямок

За даними джерела, яке висвітлює дії російського угруповання "Захід", 7 вересня українські військові контратакували біля Дворічної та Западного, обидва населені пункти розташовані на північ від Куп'янська.

За словами джерела, росіяни, ймовірно, відкладають захоплення Куп'янська до весни 2027 року. Імовірно, на це рішення вплинули успішні контратаки та просування українських військ поблизу Куп'янська.

Слов'янський напрямок

Українські військові утримують позиції на південному сході та на південний схід від Лимана, що суперечить російським заявам.

Російські воєнні блогери повідомляють про українські контратаки одразу на кількох ділянках навколо Лимана.

За даними російських джерел, українські сили контратакують:

біля Ставків на північ від Лимана та в напрямку Зарічного;

від Дробишевого та Новоселівки у напрямку Мирного і Колодязів;

просуваються в напрямку Іванівки, Ямполівки та Тернів;

також тиснуть у напрямку Новолюбівки з боку Новомихайлівки, Тернів та Ольгівки.

Водночас українське військове джерело зазначає, що хоча окремі повідомлення свідчать про успіхи ЗСУ біля Лимана, робити остаточні висновки щодо ситуації поки зарано.

ЗСУ контратакують у районі Лимана / Карта ISW

Костянтинівський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися на південь від Дружківки.

За даними геолокованих кадрів, опублікованих 30 серпня, ЗСУ просунулися на північний схід від Степанівки, що на південь від Дружківки, та утримують позиції в самій Степанівці.

Сили оборони просунулися біля Дружківки / Карта ISW

Брехня Росії про оточення ЗСУ на півночі Харківщини

Український військовий, який працює на Вовчанському напрямку, 7 вересня заявив, що російські сили активізували наступ. За його словами, окупанти розуміють, що восени через зменшення рослинності їхнім диверсійним групам буде складніше ховатися від українських дронів, а просування стане важчим.

Тим часом російські воєнні блогери продовжують безпідставно заявляти про нібито оточення українських військ між Вовчанським і Великобурлуцьким напрямками. Ці твердження не відповідають наявним даним.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віктор Трегубов 7 вересня заявив, що російські сили навіть не дійшли до південних околиць Вовчанська. За його словами, на Вовчанському та Великобурлуцькому напрямках росіяни просунулися лише на 3 – 5 кілометрів від міжнародного кордону.

Трегубов також зазначив, що російські представники поширюють "абсолютно дивну інформацію" про нібито захоплення Білого Колодязя на північному сході від Харкова та Козачої Лопані на півночі міста. За його словами, ці твердження не відповідають дійсності.