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Де у поліції найбільший недобір патрульних: названо області

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В Україні бракує 2 тисячі патрульних
В Україні бракує 2 тисячі патрульних / Фото з відкритих джерел

Найбільша проблема з укомлектацією підрозділів патрульної поліції України наразі існує в Києві та в Одеській і Харківських областях.

Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає "Укрінформ".

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Найбільш проблемно у нас із підрозділами по патрульній поліції – це Одеський і Харківський регіони, а також Київ. Але ефективно працюємо в питаннях рекрутингу, і в нас немає критичної ситуації майже ніде,
– сказав Князєв.

Окрім того, начальник Департаменту патрульної поліції України Євген Жуков розповів, що недокомплект правоохоронців становить 2 тисячі осіб.

До слова, раніше перший заступник начальника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив, що протягом першого півріччя 2018 року іноземці скоїли в Україні понад 1,4 тисяч злочинів.

Теги: Новини України Сергій Князєв Новини Києва Новини Одеси Новини Харкова Поліція
Джерело: 24 Канал
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