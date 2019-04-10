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      Де в Україні отримують найбільшу субсидію: деталі у цифрах

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      Монетизація субсидій
      Монетизація субсидій / Фото з відкритих джерел

      У березні 2019 року монетизовані субсидії через "Укрпошту" отримали один мільйон пенсіонерів на суму 1,9 мільярд гривень.

      У прес-службі "Укрпошти" повідомили, що максимальний розмір монетизованих субсидій склав 9 273 гривень.

      Детально про монетизацію субсидій та пільг – читайте у матеріалі 24 каналу

      У Київській області майже 106 тисяч пенсіонерів отримали понад 190,7 мільйона гривень – це найбільша сума виплачених коштів. У Харківській області більше як 154,8 мільйона гривень виплатили майже 80 тисячам пенсіонерів, а у Львівській області більше як 60 тисяч пенсіонерів отримали понад 114 мільйонів гривень. 

      субсидія
      Монетизація субсидій в Україні 

      Максимальний середній розмір субсидій зафіксований у:

      • Чернігівській області – 3 042 гривень;
      • Івано-Франківській області – 2 801 гривень;
      • Волинській області – 2 130 гривень.

      Мінімальний середній розмір субсидій отримали:

      • Донецька область – 1 493 гривень;
      • Миколаївська область – 1 445 гривень;
      • Одеська область – 1 258 гривень.

      Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

      монетизація
      Монетизація субсидій в Україні

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      Теги: Новини України Субсидії Гроші Укрпошта Комунальні послуги Новини Львова Новини Києва Новини Чернігова
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