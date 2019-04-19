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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"

      3878
      О таких выборах и дебатах, как в Украине, россияне могут только мечтать
      О таких выборах и дебатах, как в Украине, россияне могут только мечтать / Фото из открытых источников

      Все, кому это интересно, смотрели дебаты между Порошенко и Зеленским. И каждый сам решит, кто выглядел более убедительно.

      Главное чувство, которое вызвали дебаты Порошенко и Зеленского у россиян, зависть. Невозможно представить, чтобы Путин вот так вышел на трибуну стадиона с каким-то там кандидатиком и отвечал ему, почему у него люди погибли в Сирии и на Донбассе; почему у него 3% олигархов владеют почти всем в стране, а 20 млн, только по официальным данным, живут в полной нищете.

      Невозможно представить, чтобы Путин покаянно встал на колени. И что весь стадион дружно поет российский гимн…

      Дебати
      Кандидаты в президенты стали на колени

      Ничего этого не было бы еще и потому, что Путин, в отличие от Порошенко, никогда бы не допустил, чтобы в выборной кампании участвовал реальный кандидат. Зеленского "а ля рюс" сняли бы еще на этапе регистрации.

      Читайте также: Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фото и видео

      blog_ava
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      сьогодні
      16011
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Дебати Зеленського і Порошенка Президентські вибори 2019 Володимир Путін Публікації
      Джерело: Telegram
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