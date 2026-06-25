На порозі паливного колапсу: окупанти планують використовувати Кримський міст, – "Атеш"

Через критичний дефіцит палива на окупованому півострові загарбники змушені переглянути свої табу щодо використання пошкодженого Керченського мосту. Російська влада розглядає можливість відновити небезпечні залізничні перевезення нафтопродуктів через міст, попри високий ризик його остаточного руйнування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху "Атеш".

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Які варіанти розглядають у Росії?

Як повідомляють агенти з посиланнями на джерела в місцевих органах влади, оперативний штаб загарбників наразі активно обговорює зняття заборони на транспортування пально-мастильних матеріалів залізничними коліями Керченського мосту.

Головною причиною такого кроку став фактичний параліч інших логістичних маршрутів. Після успішних та точних ударів Сил оборони України по портовій та поромній інфраструктурі в Керчі, а також у порту "Кавказ", можливості Росії доправляти пальне морем скоротилися до мінімуму. Альтернативний варіант постачання так званим "сухопутним коридором" через загарбані південні регіони України також виявився неефективним.

Самим окупантам доводиться визнавати, що логістика на цьому напрямку стала занадто повільною та смертельно небезпечною, оскільки основні траси перебувають під цілодобовим вогневим контролем та атаками українських безпілотників.

Варто зазначити, що раніше залізничні цистерни з пальним через Керченський міст принципово не пускали. Російське керівництво усвідомлювало серйозність пошкоджень конструкції, отриманих внаслідок масштабних атак у 2022, 2023 та 2025 роках, через що діяли жорсткі експлуатаційні обмеження. Проте сьогодні, втративши стабільне поромне сполучення та безпечні сухопутні шляхи, ворог змушений використовувати цей останній і вкрай ризикований для нього маршрут.

Варто зазначити, що у ВМС ЗСУ заявили, що Росія обмежено використовує Кримський міст через попередні пошкодження та страх нових ударів. За словами Дмитра Плетенчука, міст фактично став "глухим кутом»", тому окупанти продовжують робити ставку на сухопутний коридор. Додаткові проблеми для російської логістики створило знищення залізничного мосту через Північнокримський канал.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму, який росіяни використовували для військової логістики. Унаслідок ударів пошкоджено полотно та один із прогонів мосту, а також уражено ремонтну техніку під час повторної атаки. За даними ССО, це суттєво ускладнить постачання боєприпасів і техніки російським військам у регіоні.