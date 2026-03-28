Трамп може урізати постачання ракет до Patriot Україні через Іранську операцію

У США почали обговорювати, чи не перекинути частину ракет для української ППО на Близький Схід, бо війна з Іраном швидко тисне на американські запаси. Для України це болюча тема вже зараз, адже ракети до Patriot і без того лишаються одним із найдефіцитніших ресурсів.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу заявив, що такий сценарій може ще сильніше вдарити по українській протиповітряній обороні. Військовий експерт Павло Нарожний додав, що юридично таке перенаправлення виглядає складним, але ризик затягування чи пригальмування поставок для України справді є.

Дефіцит ракет до Patriot для України може загостритися

Для України проблема з ракетами до Patriot уже давно критична, а війна США з Іраном може ще більше її загострити. Перехоплювачів і зараз постійно бракує, а після активного використання на Близькому Сході американці ще довго закриватимуть власні потреби та поповнюватимуть запаси. Для України це особливо небезпечно, бо йдеться про ракети, без яких складніше збивати балістику.

Ми і так дуже мало маємо цих ракет. Нам і так їх постійно доводиться десь вишукувати. Для нас це взагалі критичне питання. Дуже часто ми маємо такі запити, що просто немає ракет. Ми не збили ту чи іншу балістичну ракету, тому що просто не мали чим збивати,

– сказав Городницький.

Він звернув увагу на те, як ці ракети зараз витрачають у Перській затоці, за його словами, там їх запускають по дронах по кілька штук на одну ціль, тоді як в Україні кожен такий перехоплювач доводиться буквально чекати місяцями.

До уваги! Дональд Трамп, коментуючи інформацію про можливе перенаправлення зброї для України, сказав, що США постійно перекидають озброєння між різними регіонами залежно від потреб. За його словами, нині основну частину підтримки України фінансує НАТО, а Сполучені Штати продають Альянсу зброю, яку той, ймовірно, передає Києву.

Для США такі витрати зараз виглядають допустимими, а для України кожен перехоплювач лишається дефіцитним ресурсом, від якого прямо залежить захист міст від балістики.

Проблема з Patriot може затягнутися на роки

Для України ризик не обмежується лише нинішньою операцією США проти Ірану. Навіть якщо бойові дії там припиняться, американці ще довго поповнюватимуть власні запаси, а паралельно готуватимуться до інших можливих конфліктів. Через це все виробництво таких ракет може працювати насамперед на американську армію, а потім уже на союзників.

Проблема не в тому, що навіть якщо зараз припиниться вогонь на Близькому Сході, то все одразу стане прекрасним. Ні. Це може затягнутися на роки. Американці зрозуміли, що в них не вистачає ракет. Їм треба дуже сильно надолужувати це і поповнювати запаси,

– сказав Городницький.

Він також звернув увагу, що Україна досі не має власної альтернативи цим перехоплювачам. Ліцензії на виробництво таких ракет нам не дають, а спроби створити щось схоже разом із європейськими партнерами потребують багато часу. Тому навіть у найкращому разі це не рішення на найближчі місяці, а довший і складніший шлях.

Поки що ми не вигадали свою систему. Ми зараз намагаємося з країнами Європейського Союзу створити щось схоже. Але на це потрібен час. І, мені здається, це, на жаль, навіть не рік,

– наголосив він.

Фактично, Україна зараз залежить від зовнішніх поставок у критичному для себе сегменті. Поки власне рішення лише в розробці, будь-яке загострення в іншому регіоні світу одразу б'є і по наших можливостях захищати небо.

Що буде з новими поставками ракет Patriot?

Городницький вважає, що найбільший ризик для України пов'язаний не з тим озброєнням, яке вже приїхало, а з тим, що ще тільки виробляють або готують до передачі. Саме на цьому етапі, за його словами, постачання можуть почати сповільнюватися, бо США спершу закриватимуть власні потреби, а вже потім потреби союзників.

Те, що вже прибуло в Україну, це залишається в Україні. Це 100%. Я сумніваюсь, що хтось його віддасть. Проблема в тому, що все нове, яке буде вироблятися, піде насамперед на американську армію, потім на країни НАТО і Україну,

– сказав Городницький.

Він нагадав, що американці вже робили ставку саме на нове виробництво, а не на роздачу запасів зі складів. Вирішальним стає не сам факт домовленостей, а темп, з яким ракети сходять із конвеєра, а він, як видно з попереднього досвіду, не перекриває всі запити одразу.

У нас є деякі контракти, які ще з 22-го року не виконані. Нам обіцяли і ракети, і снаряди. Це болюче питання. Система ППО – це дуже болюче питання,

– наголосив він.

Отже, ризик він бачить не в гучному рішенні забрати ракети, а в іншому. Нові партії можуть просто йти повільніше, а для України це означає довше чекати на те, що потрібно вже зараз.

Чи можуть США перенаправити ракети для України?

Павло Нарожний вважає, що швидко перекинути на інший напрямок ракети-перехоплювачі до систем Patriot, які призначалися Україні, буде непросто. За його словами, в таких контрактах зазвичай фіксують обсяги постачання, тож просто забрати вже заплановані партії без наслідків для американців навряд чи вийде. Водночас сам ризик він визнає, бо про можливий дефіцит цих перехоплювачів через війну США з Іраном говорили ще раніше.

Думаю, що зробити їм це буде дуже важко. Тому що зазвичай у таких контрактах не вказані конкретні терміни поставок, вказана кількість, і просто перенаправити без штрафних санкцій у них точно не вийде,

– сказав Нарожний.

Він звернув увагу вже не лише на юридичний бік питання, а й на наслідки для України. Якщо війна США з Іраном затягнеться, це тиснутиме і на американські запаси ракет-перехоплювачів до Patriot, і на темпи нових поставок.

Від цієї війни значною мірою виграє Росія, на жаль, тому що ціни на енергоносії піднялися вгору. Росія отримує додаткові кошти для фінансування. Уся ця нестабільність у регіоні грає їм на руку і через ціни на енергоносії, і через нестабільність поставок зброї для України,

– наголосив військовий експерт.

Втім, для України небезпека не обмежується лише самим рішенням про можливе перенаправлення цих ракет-перехоплювачів. Навіть без такого кроку постачання можуть сповільнитися, а це означатиме довше очікування нових партій ракет до Patriot, які критично потрібні для перехоплення балістики.

