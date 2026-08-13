Росія запускає удвічі більше балістики,– Зеленський про дефіцит ракет-перехоплювачів

Для перехоплення російської балістики у 2026 році Україна має менше ракет, ніж торік. Водночас Росія запускає удвічі більше таких засобів повітряного нападу.

Президент України Володимир Зеленський пояснив ситуацію з дефіцитом озброєння в інтерв'ю CNN.

Чи є Україні чим збивати балістику?

Журналіст запитав у Володимира Зеленського, чи вичерпала Україна запаси ракет-перехоплювачів. Він відповів, що цього року їх в нас у 2,5 раза менше, ніж було у 2025 році.

Водночас Росія, за словами президента, майже удвічі збільшила кількість балістики, що запускає за місяць.

Україна оплачує США ракети-перехоплювачі у повному обсязі, однак раніше напрацьовані механізми наразі не працюють, заявив Зеленський. Тому він шукає можливості отримувати необхідне озброєння від партнерів.

У мене є пакет від США, а також мої особисті домовленості. Ні те, ні інше більше не працює. Це мої особисті переговори, зустрічі та телефонні дзвінки щодня – з усіма я намагаюся обміняти щось на ракети,

– пояснив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, наразі Україна має лише 1% від запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які є у США. Продаж 5% американського запасу допоміг би країні пройти зиму і зберегти життя людей. А постачання 10% дозволило б, як стверджує президент, знищити всі російські балістичні ракети.