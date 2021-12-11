Дефолт Evergrande: чого чекати світу

Китайська Evergrande допустила дефолт – не розрахувалася за платежами по доларовим облігаціям. Що буде далі.

Evergrande – один з найбільших китайських забудовників і ця компанія має найбільший борг у світовій індустрії нерухомості (понад 300 мільярдів доларів США).

До теми Китайська компанія Evergrande оголосила дефолт: як це може вплинути на ринок

Ситуація є загрозливою

Аналогічна ситуація склалася з Kaisa Group – ще одним великим китайським забудовником.

Народний банк Китаю вже виступив із заспокійливими заявами, що ринок впорається з цією ситуацією. Поки що керівник НБК каже, що не планує втручатися в ситуацію та рятувати забудовників.

Ще зарано говорити про глобальну фінансову кризу через ці дефолти. Але ситуація є загрозливою і накладається на інші проблеми – глобальне зростання цін, євразійську енергетичну кризу та дестабілізуючі дії Росії в Європі.

Прогнози

Спостерігаємо за цим уважно, адже остання глобальна фінансова криза (2008 року) дуже сильно вдарила по нашій економіці.

Ми все ще залежні від зовнішніх кредитів та вразливі до падіння світових фінансових ринків.

Зіграти на руку воно може хіба тим, хто хоче купити нерухомість – ціни на житло під час кризи точно впадуть.

Зима продовжується, легкою вона не буде.

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