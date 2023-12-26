Квартира, розміром з ТЦ, та елітні авто: які багатомільйонні статки декларують нардепи

Від 10 грудня 2023 року в Україні частково відновили доступ до електронних декларацій. У них з'явилися відомості про нове майно та багатомільйонні статки народних депутатів.

Про це мовиться у новому розслідуванні журналістів Bihus.Info. У ньому журналісти проаналізували декларації заступника голови ОП Ростислава Шурми, нардепа Вадима Столара, а також голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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Що декларували нардепи

Журналісти розглянули кілька декларацій. Так, першим фігурантом став заступник голови ОП Андрія Єрмака Ростислав Шурма. Він задекларував квартиру, вартістю понад 73 мільйони гривень. Її розміри просто шокують, адже житло – понад 710 квадратних метрів.



Шурма задекларував елітну квартиру / Скриншот з відео

Квартира Шурми розташована в закритому ЖК преміумкласу на Печерських схилах. До слова, це не єдина квартира, якою володіє сім'я заступника Єрмака у цьому комплексі. Шурма також володіє квартирою менше – 53 квадратних метрів за 3 мільйони. Окрім того, у цьому ЖК Шурма має два паркомісця, вартістю близько 600 тисяч гривень.

Виходить, що згідно з декларацією, дружина Шурми, а саме вона є власником квартир та паркомісць, "скупилася" лише у цьому ЖК на понад 77 мільйонів гривень. Журналісти зазначили, що стільки готівки заважили б близько 10 тонн. Згідно з деклараціями, родина стала власником елітного житла у період 2020 – 2021 років, коли Шурма пішов з посади гендиректора "Запоріжсталі" й перед тим, як він почав працювати в Офісі Президента.

Окрім того, окрім елітної нерухомості, Шурма також задекларував багатомільйонну суму коштів. Так, він дав у борг брату понад 167 мільйонів гривень. Ба більше, дружина Шурми також дала у борг тому ж брату чималу суму – 43 мільйони гривень.

Також у розслідуванні розглянули декларації чинного нардепа, колишнього члена нині забороненої партії "ОПЗЖ", Вадима Столара. Так, стало відомо, що він продав бізнес-центр "Парус". Окрім того, лише у 2021 році сім'я Столара користувалася 9 різними автомобілями, серед яких елітні Mercedes-Benz Maybach, Mercedes-Benz GLS 350, Toyota Land Cruiser 200, Bentley Continental. Загальна вартість усього кортежу сім'ї Столара сягає понад 41 мільйонів гривень.



Автомобілі, якими користувався Столар у 2020 році / Скриншот з відео

Також з декларацій стало відомо, що Столар зберігав готівкою понад пів мільярда гривень. До слова, цієї суми б вистачило на відновлення метро у Києві. Ба більше, також журналісти виявили, що Столар якось позичив своїй дружині понад 62 мільйони гривень.

Проаналізували журналісти й декларацію голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Зокрема, з його декларацій видно, що він став власником Mercedes-Benz S 350 D. Окрім того, він взяв в оренду Audi e-tron.