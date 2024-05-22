З початку повномасштабного вторгнення та ізоляції Росії у світі її контакти з КНДР розширюються у різних сферах – насамперед у військовій. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 каналу, що Москва сьогодні Москва суттєво залежить від постачання снарядів та іншого озброєння з Північної Кореї.

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Це мінімальний термін

Північна Корея так само як і Іран є одним з найбільших виробників зброї у світі. Хоч це озброєння не є найсучаснішим, але його у них дуже багато.

Тому напевно росіяни будуть обговорювати з КНДР пролонгацію військових постачань. Москва буде домовлятися не тільки про снаряди, які є основною номенклатурою для таких постачань, але й про ракети,

– припустив журналіст.

КНДР виготовляє багато зброї різної номенклатури, і Росія має велике бажання отримати певні її зразки.

Тому 3 дні – це той мінімальний термін, який необхідний, щоб провести такі переговори,

– зауважив Ігор Яковенко.

Водночас для Північної Кореї важливо отримати від Росії технології, зокрема пов'язані з ядерною зброєю.

"КНДР на сьогодні безумовно є ядерною державою, однак вона багато чого хотіла отримати від Росії. Тому цікавість тут взаємна", – наголосив він.

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