На узбережжя Одещини викинуло мертвих дельфінів: до чого тут Росія

На узбережжя Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, винесло дитинча дельфіна білобокого. Також тіло мертвого дельфіна афаліну знайшли поруч із нацпарком, у Грибівці.

Про це розповів начальник науково-дослідного відділу "Тузлівських лиманів" Іван Русєв. Пов'язані трагедії з російською агресією, а саме діяльністю ворожого флоту.

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Смерті дельфінів у Чорному морі

Дослідник зазначає, що він Росії гинуть не тільки люди, а ще продовжують помирати найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни.

Протягом останніх днів, море знову винесло на узбережжя Національний природний парк "Тузлівські лимани" дитинча звичайного дельфіна – білобочку, неподалік від нацпарку дельфіна афаліну в Грибівці. Викидало море дельфінів і на береги Чорного моря у Болгарії і на Азовських берегах,

– пише Русеєв.

Внаслідок використання гідролокаторів або сонарів, які діють на російських кораблях біля Новоросійську та окупованого Криму, створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров`я тварин. Іван Русєв пише, що дельфіни потрапляють у зону опромінення, внаслідок чого їх органи навігації та ехолокації виходять з ладу – тварина отримує потужну акустичну травму.

"При уражені органів навігації і слуху, дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем", – зазначає дослідник.

"Сліпі" дельфіни панікують, і у цьому стані потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. Ба більше, такі дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються. Внаслідок сильного стресу у тварин втрачається імунітет і вони стають жертвами інфекцій.

Ймовірно, від характеру хвиль від сонарів, та у результаті бомбардування і рівня децибел "шуму війни", у дельфінів при різкому спливанні на поверхню моря, виникає газова емболія або декомпресійна хвороба.