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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Демократи та республіканці США об'єднались проти Китаю, – The Washington Post

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      Політичні сили США проти КНР / AP

      Прихильники демократів та республіканців підтримують тезу, що КНР є винною у причинах поширення COVID-19 та має нести відповідальність.

      З моменту перемоги Дональда Трампа та поразки Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році, американське суспільство переживає одну з найгостріших криз поляризації суспільства. Політичні сутички між демократами та республіканцями, а відтак – їх виборцями, продовжувалися останні чотири роки на всіх рівнях і органічно дійшли до точки наступних, тобто цьогорічних, президентських виборів. Однак, є питання, що об'єднало американських і лівих, і правих, і центристів. Це – питання китайської загрози, – пише The Washington Post.

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      Останні опитування, проведені Harris Insights and Analytics, свідчать, що американці фактично єдині у негативному ставленні до діянь уряду КНР.

      Соціологія показала, що приблизно однакова більшість прихильників обох партій підтримують тезу, що КНР є винною у причинах поширення COVID-19 та має нести відповідальність, а також загальну недовіру до діяльності Компартії Китаю та необхідність тримати жорстку позицію щодо Пекіну у сфері торгівлі.

      Деяка різниця у поглядах спостерігається у питанні наступних дій Трампа щодо КНР: у той час, коли фактично абсолютна більшість республіканців вважають, що Трамп має бути ще жорсткішим щодо Китаю, серед демократів це ближче до простої більшості. Також є різниця у підходах щодо використання терміну "китайський вірус".

      Необхідно відмітити, що безпрецедентну єдність у питанні відсічі КНР проявляє Конгрес США. Тільки за останній час були прийняті акти щодо демократії та прав людини у Гонконзі, свободу Тибету, підтримки Тайваню та захисту уйгурів.

      Видання наводить приклад, як китайська загроза навіть змогла об'єднати правого республіканця Марко Рубіо та лівоцентристку Ільхан Омар – першу мусульманку-конгресвумен в історії американського парламентаризму, у боротьбі з китайськими концтаборами у Сіньцзяні минулоріч, незважаючи на наднапружені політичні відносини.

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      Загалом, усе яснішим стає розуміння, що світ після коронавірусу стане світом, у якому світова демократія буде боротися проти китайського комунізму та його російських васалів.

      Автор: Артур Харитонов
      Оригінал

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Публікації Коронавірус COVID-19 Новини США Китай
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