Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post

Сторонники демократов и республиканцев поддерживают тезис, что КНР является виновной в причинах распространения COVID-19 и должна нести ответственность.

З моменту перемоги Дональда Трампа та поразки Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році, американське суспільство переживає одну з найгостріших криз поляризації суспільства. Політичні сутички між демократами та республіканцями, а відтак – їх виборцями, продовжувалися останні чотири роки на всіх рівнях і органічно дійшли до точки наступних, тобто цьогорічних, президентських виборів. Однак, є питання, що об'єднало американських і лівих, і правих, і центристів. Це – питання китайської загрози, – пише The Washington Post.

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Останні опитування, проведені Harris Insights and Analytics, свідчать, що американці фактично єдині у негативному ставленні до діянь уряду КНР.