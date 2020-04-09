Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
Сторонники демократов и республиканцев поддерживают тезис, что КНР является виновной в причинах распространения COVID-19 и должна нести ответственность.
З моменту перемоги Дональда Трампа та поразки Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році, американське суспільство переживає одну з найгостріших криз поляризації суспільства. Політичні сутички між демократами та республіканцями, а відтак – їх виборцями, продовжувалися останні чотири роки на всіх рівнях і органічно дійшли до точки наступних, тобто цьогорічних, президентських виборів. Однак, є питання, що об'єднало американських і лівих, і правих, і центристів. Це – питання китайської загрози, – пише The Washington Post.
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Останні опитування, проведені Harris Insights and Analytics, свідчать, що американці фактично єдині у негативному ставленні до діянь уряду КНР.
Соціологія показала, що приблизно однакова більшість прихильників обох партій підтримують тезу, що КНР є винною у причинах поширення COVID-19 та має нести відповідальність, а також загальну недовіру до діяльності Компартії Китаю та необхідність тримати жорстку позицію щодо Пекіну у сфері торгівлі.
Деяка різниця у поглядах спостерігається у питанні наступних дій Трампа щодо КНР: у той час, коли фактично абсолютна більшість республіканців вважають, що Трамп має бути ще жорсткішим щодо Китаю, серед демократів це ближче до простої більшості. Також є різниця у підходах щодо використання терміну "китайський вірус".
Необхідно відмітити, що безпрецедентну єдність у питанні відсічі КНР проявляє Конгрес США. Тільки за останній час були прийняті акти щодо демократії та прав людини у Гонконзі, свободу Тибету, підтримки Тайваню та захисту уйгурів.
Видання наводить приклад, як китайська загроза навіть змогла об'єднати правого республіканця Марко Рубіо та лівоцентристку Ільхан Омар – першу мусульманку-конгресвумен в історії американського парламентаризму, у боротьбі з китайськими концтаборами у Сіньцзяні минулоріч, незважаючи на наднапружені політичні відносини.
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Загалом, усе яснішим стає розуміння, що світ після коронавірусу стане світом, у якому світова демократія буде боротися проти китайського комунізму та його російських васалів.
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