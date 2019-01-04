Демократические выборы в Украине: реальность или мечты

Никто не заставит вас проголосовать за чужого кандидата. Только вы сами ответственны за то, что сделаете. Все сами!

А ведь это всего лишь возможность выбора! Вам же не нравится, как у соседей? Правда? Когда выбора нет и не будет – это же нехорошо? Так чем же вы недовольны?

Еще раз повторю: демократия – это не когда все, как вам нравится. Это когда все, как вам не нравится, но вы уважаете выбор большинства. Когда человек говорит: "Выберут Бойко – я уеду", – я его понимаю. Честно выбрали, я не согласен, я не хочу так жить...

Когда мне говорят: "Выберут Бойко – и пойду с ружьем на улицу", – я не понимаю. Если выбрали честно, путем демократического голосования, большинством, то, будь любезен, – прими выбор большинства. Не нравится – уезжай или борись. Присоединяйся к оппозиции, агитируй, готовься к следующим выборам, лови свой шанс.

Главное – выборы должны быть честными. Их результат может нравиться или не нравиться, но другого пути нет. Если мы цивилизованные люди, а не бандустан.

Кстати, в России выборы честные. Их "красавца" выбирает большинство. Выбор народа почти всегда соответствует внутренней сути этого народа. Оппозиции больно и обидно, но они пестуют свой электорат. И может быть когда-нибудь...