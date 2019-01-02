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      Ян Валетов

      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Профессионализм шоу-мена проявляется во всем! Наблюдая, как всех начало корежить, я понимаю, что политтехнологи ПАП и политтехнологи ЮВТ, воспринимают Зеленского вполне серьезно.

      А позицию Владимира я оцениваю так: не выиграю, так согреюсь. Но насколько эффективный троллинг продемонстрировал Зеленский! Если еще и Вакарчук выступит в ансамбле, то могу представить, сколько голосов будет потеряны всеми кандидатами!
      Я оцениваю аудиторию Зеленский-Вакарчук приблизительно 25-30% от общего количества избирателей. Так что не толькой хайп будет роскошный, баттл тоже будет ничего такой...

      Тут меня упрекают в том, что мне все равно, что тут будет. Нет, мне не все равно. Я люблю эту страну, и не раз доказывал это делом. Просто я стараюсь представлять картину сверху, панораму с дрона, а не крупный план из окопа. А панорама выглядит несколько иначе, чем фанатическая преданность одному кандидату, сопровождаемая повизгиваниями.

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      Я убежден, что происходящее – нормальный демократической процесс. Именно так и должны выглядеть выборы. Новые лица. Новые варианты. Страшно? Ну, конечно же, страшно...

      Только ЮВТ! Только ПАП! Только Дурачок с вилами! Саша Вилкул Где Ты Был и Честных Больше! А если начинается что-то внеплановое, то сразу полные памперсы? Что-то я не помню паники при появлении Дарта Вейдера. Не впечатлял?

      И еще, по поводу Коломойского и управляемости. Янукович не был ни марионеткой Ахметова, ни марионеткой Путина. Путина детки шантажировал Федоровича в 13-м, марионеток не шантажируют. При определенном уровне финансовой независимости, управлять человеком сложно. Невозможно, я бы сказал. Многие из тех, кого задумывались, как кукол, потом играли собственные партии. Юля не была марионеткой Путина. Порошенко все еще ничей. Кучма был ничей. Ющенко был просто слабым, но не играл и не танцевал под чью-нибудь дудку.

      Сомнительно мне, чтобы Вакарчук стал марионеткой Пинчука или кого-нибудь еще. Не будет Зеленский марионеткой Коломойского. Володя – амбициозный и богатый человек, медиа-менеджер высокого уровня. Ему ползать не надо.

      И Коломойский – для меня, например, как для жителя Днепра – в целом положительный персонаж. Поэтому, не надо меня пугать. Я пуганый. Я знаю, что было бы с Юго-Востоком, если бы не Игорь. И то, что сделали с Приватом вызвало у меня кучу вопросов, ответы на которые я не получил.

      В общем, год обещает быть веселым! Причем, начался с высокой ноты.

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко Святослав Вакарчук Ігор Коломойський
      Джерело: 24 Канал
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