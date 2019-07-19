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      Юрій Бутусов

      Демонстративная антимедведчуковская акция от Кабмина

      629
      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / informator.news

      Кабмин принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

      "Такое совместное решение Президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", – заявил представитель президента в Кабмине Герус.

      Ради Путина: Медведчук всегда преследовал только свои интересы, – Зеркаль

      Крайне интересное решение – спецпошлина на импорт российского дизеля введена именно на поставки по трубопроводу, который принадлежит Медведчуку и на поставки сжиженого газа, рынок которого контролирует Медведчук. Российское топливо идет к нам из РФ и из Беларуси различными видами транспорта, но спецпошлина бьет только по Медведчуку. Демонстративная антимедведчуковская акция.

      То есть, Медведчук демонстративно встречается с Путиным, купил телеканал, идет на выборы, пытается сохранить лично за собой историю с освобождением пленных. И тут спецпошлина – это как политическая реакция на попытки Медведчука усилить свое влияние. Его потери в результате введения спецпошлины по поставкам газа и дизеля из РФ могут составить 10-15 миллионов долларов в месяц. Сейчас эти деньги Медведчук вкладывает в нашу политику и в свой карман, а будет ли он платить спецпошлину и менять бизнес-схему – посмотрим. Но сигнал весьма примечательный.

      Интересно: Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Газ Публікації Гроші Віктор Медведчук Володимир Путін Кабінет Міністрів України
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