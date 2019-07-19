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      Фашик Донецький

      Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы

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      Кто поедет голосовать за "русский мир" в Украину
      Кто поедет голосовать за "русский мир" в Украину / РосСМИ

      С завтрашнего дня, по приказу организатора "гражданской войны" в Украине по фамилии Сурков, начнутся такие простые процессы как…

      Люди дынырийского пахана по фамилии пушилин начинают отправлять на неоккупированную рф территорию Украины людей для голосования. За кого будет голосовать вата, думаю, сами догадаетесь, это вообще не сложно.

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      Кроме того, вата получит понятные инструкции, за кого голосовать из мажоритарщиков из русского блока. Ну, то есть оппоблока. Речь идет о тех мажоритарщиках, которые русские на всю голову, но типа замаскировались под самовыдвиженцев.

      Далее. Кто поедут голосовать за кремль в Украине. Тут тоже все просто – это в основном будут пенсионеры и те, у кого нет проблем с пересечением линии разграничения. И да – поедут голосовать не бесплатно, а за бабло. Кроме стада, которое отправят голосовать за русский мир вне оккупации за бабло, также поедут специально обученные пропагандисты, они же пастухи или групповоды. В их задачи входит отчет за то, как проголосовало доверенное им стадо.

      Организация "похода"

      Далее. Как будут это все организовывать за рубли. Тут тоже ничего нового: организация голосования за русский мир будет обеспечиваться через прикормленных рублями представителей местных властей. Этим займутся бывшие рыги, а также политические партии, которые поддерживают именно "оппоблок". Да, вы не ослышались – именно "оппоблок", а не фсб-шно-медведчуковскую партию "за життя".

      Также часть специально обученных кремлем людей, которых готовили гру-шники и русские политтехнологи, останутся в географических пределах Луганской и Донецкой областей, а часть поедут в областные центры юго-востока (в Одессу, Запорожье, Николаев и т. д.).

      Зачем кремль подготовил вышеназванных агентов? Все просто – в их задачи входит организация и координирование действий недовольной частью населения, которая будет верещать на камеры про непризнание результата выборов Украине + пытаться сорвать сами выборы.

      Чекисты, ау! Я случайно не открыл ни один ваш "секрет"? Хотя, если честно, мне насрать. Продолжаем.

      Все провокаторы, недовольные, а также непризнавшие выборы, будут координироваться людьми суркова, вышеназваными организаторами и действовать под видом фанатов медведчуковской партии. Также в задачи "несогласных" входят прямая и неприкрытая агитация за рф:

      – агитация за создание новых "народных республик" или "автономных образований" на территории Украины;
      – расшатывание ситуации в городах и регионах, картинка на камеру и провокации;

      Нет, это еще не все, чекисты. Продолжаем.

      С**а православная, он же Новинский и его роль. Это тело должно обеспечить "несогласным" поддержку от лояльных к русскому миру представителей местных властей + поддержку гэбни в рясах (мацковскага патриархата).

      новинский
      Вадим Новинский / Фото Униан

      Страшно, граждане Украины, "уставшие от войны"? Немного расстрою вас: страшно было бы тогда, когда бы мы не понимали, как будет действовать рф и не читали действия русских чекистов как книжку. А так… Мы работаем в обычном режиме, нам не привыкать. Главное, чтоб вы не уставали.

      Эээ! Куда разбежались? Я еще не закончил.

      Теперь о целях вышеописанных танцев с волками

      Цель рф максимум – как можно больше оттянуть голоса в регионах юго-востока Украины в пользу "оппоблока", за которым стоит Сурков. Напоминаю, Сурков – это тот, кто создал войну на Донбассе, идеолог "дыныры" и "лыныры". Поэтому, сейчас отвечу на все, что непонятно.

      Смотрите как все просто:

      1. За кулисами Сурков и его люди, ставка которых "оппоблок".

      2. Задача людей – Суркова отобрать голоса у партии Медведчука.

      Если результаты в определенных выборчих округах не такие, как нравятся Суркову, то выборы срываются или результаты выборов должны быть непризнаны.

      Ну и вишенка на тортике: в дестабилизации и провокациях на выборах в Украине обвинят людей Медведчука, а не Суркова. Вот такая мини-многоходовочка.

      Мораль. Передаю привет русским чекистам. Вам шах.

      Важно: "Доктрина Герасимова": в чем просчитался Кремль, готовясь к войне с Украиной

      blog_ava
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      Автор: Фашик Донецький
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі Віктор Медведчук Публікації Опозиційний блок Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: Фашик Донецкий
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