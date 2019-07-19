Отряд Суркова: куратор "ЛДРН" отправляет своих на парламентские выборы

Люди дынырийского пахана по фамилии пушилин начинают отправлять на неоккупированную рф территорию Украины людей для голосования. За кого будет голосовать вата, думаю, сами догадаетесь, это вообще не сложно.

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Кроме того, вата получит понятные инструкции, за кого голосовать из мажоритарщиков из русского блока. Ну, то есть оппоблока. Речь идет о тех мажоритарщиках, которые русские на всю голову, но типа замаскировались под самовыдвиженцев.

Далее. Кто поедут голосовать за кремль в Украине. Тут тоже все просто – это в основном будут пенсионеры и те, у кого нет проблем с пересечением линии разграничения. И да – поедут голосовать не бесплатно, а за бабло. Кроме стада, которое отправят голосовать за русский мир вне оккупации за бабло, также поедут специально обученные пропагандисты, они же пастухи или групповоды. В их задачи входит отчет за то, как проголосовало доверенное им стадо.

Организация "похода"

Далее. Как будут это все организовывать за рубли. Тут тоже ничего нового: организация голосования за русский мир будет обеспечиваться через прикормленных рублями представителей местных властей. Этим займутся бывшие рыги, а также политические партии, которые поддерживают именно "оппоблок". Да, вы не ослышались – именно "оппоблок", а не фсб-шно-медведчуковскую партию "за життя".

Также часть специально обученных кремлем людей, которых готовили гру-шники и русские политтехнологи, останутся в географических пределах Луганской и Донецкой областей, а часть поедут в областные центры юго-востока (в Одессу, Запорожье, Николаев и т. д.).

Зачем кремль подготовил вышеназванных агентов? Все просто – в их задачи входит организация и координирование действий недовольной частью населения, которая будет верещать на камеры про непризнание результата выборов Украине + пытаться сорвать сами выборы.

Чекисты, ау! Я случайно не открыл ни один ваш "секрет"? Хотя, если честно, мне насрать. Продолжаем.

Все провокаторы, недовольные, а также непризнавшие выборы, будут координироваться людьми суркова, вышеназваными организаторами и действовать под видом фанатов медведчуковской партии. Также в задачи "несогласных" входят прямая и неприкрытая агитация за рф:

– агитация за создание новых "народных республик" или "автономных образований" на территории Украины;

– расшатывание ситуации в городах и регионах, картинка на камеру и провокации;

Нет, это еще не все, чекисты. Продолжаем.

С**а православная, он же Новинский и его роль. Это тело должно обеспечить "несогласным" поддержку от лояльных к русскому миру представителей местных властей + поддержку гэбни в рясах (мацковскага патриархата).