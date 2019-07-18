"Доктрина Герасимова": в чем просчитался Кремль, готовясь к войне с Украиной

Меседжи Кремля на тему заоблачных достижений РФ в области вооружений, развития ее ОПК и модернизации армии все активнее пронизывают европейское информационное поле. Это заметно и экспертам, и обывателям.

Более того, даже в обществе, настроенном критически к русскому миру, уже не принято спорить, что военная мощь США в некоторых направлениях значительно отстает от РФ. А раз так, то в Европе начинают генерировать встречные меседжи. О том, что с Путиным необходимо считаться, что его сигналы нужно улавливать, не пытаясь понять Россию умом, а принимая такой, какая она есть. То есть – дикой и нетерпимой к цивилизованному миру. Об этом говорят многие европейские, в том числе украинские, сателлиты Кремля.

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Сложно отрицать, что позиции РФ в мире усиливаются. Это заметно на фоне некоторых дипломатических успехов Кремля, вызванных ослаблением геополитического веса Украины и ожидаемым откатом в санкционной политике ЕС. Однако отдельные маркеры геополитического реванша РФ не стоит рассматривать как глобальные тренды. Как не нужно принимать за чистую монету попытки Кремля казаться сильнее, чем он есть, отождествляя его PR-пропаганду и реальные достижения.

Настоящее усиление РФ с последующим возвращением в круг цивилизованных государств в этом мире нужно не многим. Большинство европейских политиков, заявляющих о необходимости перезапуска отношений с РФ, видят этот "рестарт" исключительно в открытии российского рынка для своих компаний. Они готовы дистанционно инкассировать "евразийскую газозаправку", но не собираются ставить ее у себя под окнами.

Усиление РФ не нужно никому, кроме оголтелых пророссийских маргиналов. Как ни странно, это не нужно и самой России. Ведь реальная евроинтеграция угрожает России тектоническими потрясениями, вплоть до развала. Там за пять лет внутреннего идеологического террора сформировался социум, не способный принимать логику цивилизованного мира.

А попытки попустить в российском обществе вожжи, налив ему "стакан свободы", лишат государственную конструкцию Путина жизнеспособности. Уже сегодня она дает ощутимые программные сбои. А в случае даже намека на политические реформы – рухнет.

В таких условиях Кремль вынужден лепить агрессивную картинку, оттеняющую его унылую внутреннюю сущность. Одна из PR-технологий Кремля состоит в расшивании на информационные атомы так называемой "Военной доктрины Герасимова", названной по фамилии начальника Генштаба Минобороны. Ее презентовали в феврале 2013-го как концепцию войны нового поколения, с асимметричными, информационными и другие гибридными проявлениями.

Последующие военные преступления Путина в Украине практически полностью совпали с тезисами доктрины. Это сделало ее в глазах многих экспертов зловеще пророческой в отношении Украины и других потенциальных жертв Кремля. Собственно, фатальное восприятие документа, скорее всего, и является главной целью его авторов.

Интересно, что уже несколько недель тезисы доктрины активно комментируют блогеры украинского сегмента на Facebook. Причем некоторые из них, к примеру, политтехнологи Сергей Гайдай и Виталий Помазанов, в свое время трудились в РФ и ранее не были известны как военные эксперты. Показательно, что общий военно-политический и информационный фон таких публикаций – радикально скептичный в отношении возможностей Украины противостоять РФ.

Интересно, что в марте 2019-го русские презентовали уже свежую "прошивку" доктрины Герасимова. Ее основу составляют "вопросы подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами РФ". Подчеркивается, что речь идет не о гибридной или локальной, а именно о масштабной войне. Документ детально прописывает то, как именно РФ готова подавлять своих врагов, какие объекты инфраструктуры будет уничтожать в первую очередь, за счет каких вооружений добьется превосходства и нанесет наиболее разящие удары.

Украина – одна из ключевых диспозиций и доктрины, и всей внешней политики РФ. Стратегическая цель Кремля – превращение ее в военно-политического сателлита. Частично задача решена аннексией Крыма. Теперь вся материковая территория Украины пребывает в пределах боевого радиуса тактической авиации. Путин рассчитывает продвинуться еще дальше после посадки своих "пятых колон" в Верховной Раде.

Но для достижения стратегической цели РФ необходима тотальная зачистка политического режима в Украине. Этого невозможно достичь клешнями путинских колаборантов в Раде, развязыванием в Украине нового конфликта или эскалацией существующего. Исходя из "доктрины", единственно возможный вариант, который приведет РФ к успеху – полномасштабная война. В которой, по мнению российских аналитиков, у Украины нет шансов на победу. Так ли это? Сразу скажем: НЕТ.

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Время вспомнить уроки истории

Действительно, на первый взгляд доктрина Герасимова отражает реальные намерения российской военщины. А значит Украина должна готовиться к войне. Но воинственные меседжи русской пропаганды не всегда означают прямое руководство к действию. Уроки истории, в том числе распада СССР, показывают, что запал любого диктатора, как правило, подрывают внутренние факторы. Среди них – экономическая слабость, технологическая отсталость, разброд в обществе, клановая борьба силовиков и война региональных элит.

Наличие даже одного из этих факторов может быть критическим для планов внешней экспансии. В случае же с РФ, в той или иной степени актуальны все перечисленные риски. Это существенно ограничивает ее возможности военных маневров. Важно разделять флюиды Кремля, создающие истеричный шум, от реальных намерений применить силу. Понимая это, Украине важно избежать панических настроений, но при этом быть готовой к критическому развитию событий.

Основные внутриполитические и экономические риски РФ

Ключевой маркер – неспособность Путина контролировать политические и бизнес-элиты. ВВП утратил в их глазах былую мощь, легитимность и авторитет. В условиях санкций "паукам в банке" стало так тесно, что они пожирают друг друга, не обращая внимания на окрики главаря. Из свежих политических маркеров – конфликт глав "Роснефти" Сечина и "Ростеха" Чемезова. Эксперты называют их равновеликими по влиянию фигурами. Оба ходят под санкциями и вынуждены кормиться на скудном внутреннем рынке.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов (слева на право)

Раньше они находили общий язык. Сегодня между ними – открытая война. Сначала путинские олигархи сцепились на фармацевтическом рынке закупок препаратов для государственных нужд. Дальше столкнулись в судостроении. А совсем недавно Чемезов решил оседлать проект модернизации дальневосточных энергосистем, выдавив оттуда "РусГидро", к которой имеет отношение Сечин.

Второй характерный для РФ маркер – запредельная коррупция. В последние годы в РФ сняты все коррупционные предохранители и ограничения. Страну разворовывают на включенном режиме "форсаж". Причем, возглавили этот процесс те, кто должен этому противостоять.

Коррупционные процессы обострились после "доедания" Резервного фонда. В лучшие для "дорогих россиян" годы там накопили до $140 млрд. Но уже в 2018-м Минфине перевел последний триллион рублей на единый федеральный счет для покрытия дефицита госбюджета. После этого коррупция спустилась на низовой уровень и стала тотальной. Чтобы оценить ее масштабы, приведем наиболее характерные примеры. Злоумышленники заставили первого заместителя управления капитального строительства ФСБ Пастушкова выкопать на собственном огороде и отдать им $5 млн. Однако, раззадоренный разогретым паяльником генерал ФСБ заявил прибывшим следователям, что денег у него не было, а его огород кто-то перекопал по ошибке.



Генерал-майор ФСБ Александра Пастушкова

У арестованного экс-заместителя начальника управления в ГУ противодействия коррупции МВД Захарченко во время обыска нашли 9 млрд рублей. Во время пересчета этих денег из них украли 310 млн рублей или более $5 млн. Воровали конвойные полицейские, инкассаторы и сотрудники Сбербанка.

При обысках по делу начальника банковского отдела управления "К" ФСБ Черкалина изъяли 12 млрд рублей. Семерых офицеров ФСБ задержали за разбой и регулярное воровство денег во время обысков. Оказалось, что они при обысках на место пластин в бронежилетах паковали пачки денег.

Третий маркер критического состояния дел в РФ – близость технологического коллапса. Инновационный уровень российской промышленности соотносится с выхлопами бравурной пропаганды так же, как музыка Кобзона и Майкла Джексона.

Приведем характерные примеры. Правительство в 2019 году заморозило финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К" из-за ограничений на импорт и невозможности оперативно изготовить российские аналоги.

"Роскосмос" остановил строительство космодрома "Восточный", сорвав запланированные сроки введения объекта в эксплуатацию. В 2018 году во время запуска ракеты "Союз МС-10" внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж в "режиме баллистического спуска" вернулся на Землю.

В 2019-м сдвинуты сроки серийного производства новейшего российского лайнера МС-21 из-за санкций на поставки композитных материалов из США.

В РФ полностью провалена программа строительства кораблей основных боевых классов в рамках госпрограммы вооружений до 2020 года. А месяц назад в Баренцевом море утонул "Лошарик" с 14 российскими подводниками на борту...

Анализ социально-экономических процессов в РФ показывает, что государство балансирует на краю бездны. У него нет экономического и социального потенциала реализовать угрозы, которые там регулярно озвучивают миру. При этом "доктрина Герасимова" трактует превосходство ВС РФ над любым противником, как способность превзойти объединенные силы всего человечества. К такой же цели накануне развала СССР стремился и советский Генштаб. И сегодня русские готовы встрять в войну со всем миром, рискуя разгромно проиграть на своей территории.

Знакомый кадровый офицер ВСУ в разговоре вспомнил, как в конце 1990-х коллега из США попросил его рассказать о службе в Советской армии. Он ответил коротко, но емко: "Империя рухнула, пока я защищал ее интересы в Западной группе войск". Неожиданное падение – удел всех империй, которые защищают себя, пытаясь захватить чужие территории.

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