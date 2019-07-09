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      Киношабаш: Медведчук побывал в гостях у российских пропагандистов

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      Оливер Стоун и Владимир Путин
      Оливер Стоун и Владимир Путин / РосСМИ

      В Италии состоялся кинофестиваль, который, похоже, был организован на деньги Кремля.

      Уверен, многие из вас знают о премии "Оскар", ежегодно вручающийся в Голливуде, слышали о Берлинском кинофестивале, где вручают "Золотого медведя", Венецианском и Канском кинофестивалях... Но уверен, мало кто из вас слышал о проводимом на итальянской Сицилии "Taormina Film Fest". А между тем, именно это мало кому известное мероприятие стало на днях сосредоточением антиукраинской пропаганды и украинофобии. Но, обо всем по порядку.

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      В этом году на 65-й "Taormina Film Fest" прибыло много малоизвестных, никому не известных и совсем немного известных гостей. Из звезд первой величины была Николь Кидман и… и все. Да, были еще Ричард Дрейфус и Оливер Стоун, но звезды этих деятелей давно уже закатились за горизонт. Но нас интересует в данном контексте именно Оливер Стоун. Да-да, тот самый оскароносный режиссер, который снял потрясающие "Дорз", " Взвод" и " Джон Ф.Кеннеди: выстрелы в Далласе", а сейчас зарабатывает на жизнь, обслуживая кремлевскую тусовку, снимая пропагандистские ролики.

      Оливер Стоун
      Оскароносный режиссер Оливер Стоун / Фото РосСМИ

      И на этот раз Стоун не подвел, привезя на фестиваль фильм "Нерассказанная история Украины", снятый со слов и с участием друзей Путина, в том числе Виктора Медведчука, которого в последнее время в нашем информационном пространстве становится все больше и больше. Но, что самое интересное, сам Медведчук и его супруга Оксана Марченко также прибыли на кинофестиваль (затмив видать своей важность саму Николь Кидман).

      Что же, после позорного и унизительного для Оливера Стоуна, как оскароносного режиссера, фильма "Интервью с Путиным" он выдает "на гора" очередную агитку, да еще и презентует ее на кинофестивале, который, создается такое впечатление, оплатил из своего кармана Медведчук!

      Но, дальше больше. Помимо всего этого киноведческого шабаша в Италию с однодневным визитом, для проведения встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, прибывает президент РФ Владимир Путин.

      И вот надо же, в один день в Италию приезжают и семейство Медведчуков, и кум Владимир, да еще и антиукраинскую киношку начинают крутить, авторства любимого режиссера Путин,а и в которой Медведчук выступил не только "консультантом", но и снялся аки в рекламном ролике. Возможно, и оплатил все это непотребство, благо кум денег на продвижение своего кума не жалеет.

      Совпадение? Не думаю...

      Важно: Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Віктор Медведчук Публікації Російська пропаганда
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