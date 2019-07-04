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      План Медведчука: монополист медиарынка и герой-освободитель – в одном лице

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      "Проект Медведчук" на самом пике реализации
      "Проект Медведчук" на самом пике реализации / 112 Украина

      Виктор Медведчук массово скупает украинские телеканалы и возвращается в политику Украины на "волне миротворчества".

      На прошлой неделе информационное пространство было как никогда насыщенно одной одиозной фамилией – Медведчук. Причем, касались в новостных лентах сообщения этого персонажа совершенно по разным поводам, но, как ни странно, складывающимся в единую мозаику и выполняемым согласно сценарию. Я имею ввиду, прежде всего как участие Виктора Медведчука в так называемом новом обмене пленными, так и его тотальной скупкой украинских телеканалов.

      Становится интереснее: Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение

      Но, прежде чем расставить все точки над "i", немного предыстории.

      Прежде всего, напомню, что не так давно Виктор Медведчук был окончательно замкнут на ФСБшное трио Беседа-Козак-Бабич, выполняющее функции по экспроприации той власти, что осталась на оккупированных территориях у Владислава Суркова, тем самым выдавливая ГРУ на периферию украинских вопросов.

      Сразу после того Медведчук был замкнут на новых кураторов, он резко активизировал деятельность как по скупке украинских телеканалов, так и по возобновлению переговорного процесса об обмене военнопленными, по сути, с своими же подельниками, из "ДНР".

      Таким образом, Медведчук проводит одновременно компанию как по монополизация медиарынка Украины, причем явно при прямом финансировании со стороны РФ, с последующим формированием пророссийского массового контента с дальнейшей интеграцией с российской машиной пропаганды в рамках единого пространства, так и создает образ миротворца и переговорщика. Само собой, этот образ будет так же масштабно раскручиваться через медиа.

      К слову сказать, когда Путин пришел к власти он также монополизировал медиарынок РФ в лучших традициях Геббельса.

      При этом, Медведчук не только зарабатывает предвыборные балы, создает образ миротворца и готовит масштабную медиаплощадку для вещания прокремлевских нарративов. Он вместе с этим выполняет, самую успешную операцию Лубянки за последние несколько лет, по вытеснению ГРУ с оккупированных территорий, лишая Владислава Суркова практически… да практически всего.

      Финансирования? Оно уже замкнуто на трио Беседа-Козак-Бабич и минимизировано для "ДНР". Переговорный процесс? Медведчук самовольно в него уже вернулся с неким эфемерным результатом в виде 4 сомнительных пленных и взяв "шефство" над Денисом Пушилиным. Но, для пиара вполне сгодится. Влиять на медиапространство Украины? Так Медведчук уже начинает это делать, имея в распоряжении такое количество телеканалов, коего Суркову и К никогда не видать.

      Освобожденного из плена Дмитрия Великого разыскивают за дезертирство
      Украине передали 4 пленных, о которых ничего не знают в СБУ. Освобожденного из плена Дмитрия Великого разыскивали за дезертирство.

      Что дальше?

      А дальше, окончательная монополизация переговорного процесса за Медведчуком, как единственным возможным посредником между Киевом и "ЛДНР". Причем это будет условие самих недореспублик. И интересно, как нынешняя "команда" на Банковой будет парировать такое открытое пророссийское наступление.

      Также интересна реакция ГРУ. Ведь такой удар и вправду, можно смело называть нокаутом ГРУ и Суркова на украинском направлении.

      Важно: Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге

      blog_ava
      Путін сказав, чого хоче від Зеленського, щоб почати з ним діалог
      сьогодні
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини політики Володимир Путін ЗМІ Віктор Медведчук Медіа Окуповані території
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