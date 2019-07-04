План Медведчука: монополист медиарынка и герой-освободитель – в одном лице

Виктор Медведчук массово скупает украинские телеканалы и возвращается в политику Украины на "волне миротворчества".

На прошлой неделе информационное пространство было как никогда насыщенно одной одиозной фамилией – Медведчук. Причем, касались в новостных лентах сообщения этого персонажа совершенно по разным поводам, но, как ни странно, складывающимся в единую мозаику и выполняемым согласно сценарию. Я имею ввиду, прежде всего как участие Виктора Медведчука в так называемом новом обмене пленными, так и его тотальной скупкой украинских телеканалов.

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Но, прежде чем расставить все точки над "i", немного предыстории.

Прежде всего, напомню, что не так давно Виктор Медведчук был окончательно замкнут на ФСБшное трио Беседа-Козак-Бабич, выполняющее функции по экспроприации той власти, что осталась на оккупированных территориях у Владислава Суркова, тем самым выдавливая ГРУ на периферию украинских вопросов.

Сразу после того Медведчук был замкнут на новых кураторов, он резко активизировал деятельность как по скупке украинских телеканалов, так и по возобновлению переговорного процесса об обмене военнопленными, по сути, с своими же подельниками, из "ДНР".

Таким образом, Медведчук проводит одновременно компанию как по монополизация медиарынка Украины, причем явно при прямом финансировании со стороны РФ, с последующим формированием пророссийского массового контента с дальнейшей интеграцией с российской машиной пропаганды в рамках единого пространства, так и создает образ миротворца и переговорщика. Само собой, этот образ будет так же масштабно раскручиваться через медиа.

К слову сказать, когда Путин пришел к власти он также монополизировал медиарынок РФ в лучших традициях Геббельса.

При этом, Медведчук не только зарабатывает предвыборные балы, создает образ миротворца и готовит масштабную медиаплощадку для вещания прокремлевских нарративов. Он вместе с этим выполняет, самую успешную операцию Лубянки за последние несколько лет, по вытеснению ГРУ с оккупированных территорий, лишая Владислава Суркова практически… да практически всего.

Финансирования? Оно уже замкнуто на трио Беседа-Козак-Бабич и минимизировано для "ДНР". Переговорный процесс? Медведчук самовольно в него уже вернулся с неким эфемерным результатом в виде 4 сомнительных пленных и взяв "шефство" над Денисом Пушилиным. Но, для пиара вполне сгодится. Влиять на медиапространство Украины? Так Медведчук уже начинает это делать, имея в распоряжении такое количество телеканалов, коего Суркову и К никогда не видать.



Украине передали 4 пленных, о которых ничего не знают в СБУ. Освобожденного из плена Дмитрия Великого разыскивали за дезертирство.

Что дальше?

А дальше, окончательная монополизация переговорного процесса за Медведчуком, как единственным возможным посредником между Киевом и "ЛДНР". Причем это будет условие самих недореспублик. И интересно, как нынешняя "команда" на Банковой будет парировать такое открытое пророссийское наступление.

Также интересна реакция ГРУ. Ведь такой удар и вправду, можно смело называть нокаутом ГРУ и Суркова на украинском направлении.

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