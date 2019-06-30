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      Дело об отравлении Скрипалей: российская разведка пытается играть на опережение

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      Третий отравитель Скрипалей – Денис Сергеев (Сергей Федотов)
      Третий отравитель Скрипалей – Денис Сергеев (Сергей Федотов) / Фото из открытых источников

      Сайт The Insider, под аккомпанемент встречи Владимира Путина и Терезы Мэй, опубликовал статью, посвященную третьему отравителю в Солсбери – генерал-майору ГРУ Денису Сергееву (Сергей Федотов).

      Статья, рассказывающая о некоторых фрагментах его биографии, а так же о том, как он руководил операцией отравления из Лондона.

      Собственно, все желающие могут ознакомиться с новыми обстоятельствами расследования The Insider на их сайте, но меня привлек совсем другой момент.

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      Дело в том, что поздно ночью, 26 июня, издание "Известие", аффилированное ГРУ, внезапно выдает "на гора" интервью с сестрой Сергея Скрипаля – Викторией, в котором она утверждает, что ее брат и племянница могли пойти на сделку с британской разведкой для инсценировки отравления, что создало бы прецедент к обострению отношений с Москвой.

      То есть, если исходить из слов Виктории, на самом деле не было никакого отравления и все это не более чем инсценировка для прессинга невиновной и кристально чистой как ГРУ, так и матушки России.

      Но, что интересно, этот порыв эмоций и озвучивание конспирологических теорий в лучших традициях кухонной аналитики "под боярку и тюлечку", прозвучал именно тогда, когда должен был прозвучать – буквально за три дня до публикации The Insider новой порции своего расследования. То есть, с достаточным запасом времени для распространения в СМИ и формирования свежего нарратива у соответствующей аудитории о том, что про Солсбери это все выдумки и вранье.

      О чем это говорит? Как минимум о двух вещах.

      Первое – ГРУ в курсе того, на каком этапе находится расследование The Insider. Более того, с учетом их вброса на опережение публикации, не исключаю, что они в курсе и того, когда должны эти публикации осуществляться, что должно The Insider как минимум насторожить.

      Второе – провал ГРУ в Солсбери настолько глубокой раной и болью прошелся по телу "управления", что шрам кровоточит до сих пор. При этом, оппоненты с Лубянки с удовольствием посыпают его солью. И этот позорный шрам доставляет силовой структуре немало хлопот и беспокойств, что отвлекает от остальных направлений деятельности и рассредоточивает внимание.

      Но, что самое главное, с учетом того, как ГРУ реагирует на любой вброс информации по этому делу, неистово и отчаянно, можно смело говорить, что это никакая не инсценировка, а самое настоящее фиаско, от которого "голубой крови" российской разведки еще долго не отмыться.

      И тут не обошлось без них: Россия хочет поссорить Украину и Израиль

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики G20 Публікації Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія
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