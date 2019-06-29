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      Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге

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      Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине
      Трамп и Путин обсудили ситуацию в Украине / Фото из открытых источников

      В ходе саммита G-20 в японском городе Осака, состоялась встреча и разговор президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина.

      Причем, эта встреча была крайне неоднозначно воспринята той частью обозревателей, которые категорически не приемлют подобные контакты и всецело называют их предательством. Между тем, столь однозначное отношение в корне неверно и вот почему.

      И тут не обошлось без них: Россия хочет поссорить Украину и Израиль

      Многие СМИ пишут лишь о том, что в ходе двухсторонней встречи президент Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы в США. И, можно подумать, что весь полуторачасовой разговор был посвящен лишь этой теме. На самом же деле это не так и встреча Трампа и Путина, должна была состояться при любых обстоятельствах. И акцент делаем именно на – "должна".

      Дело в том, что помимо вмешательства в выборы Трамп и Путин обсуждали проблематику Венесуэлы, Сирии, Ирана и Украины. И именно эти острые вопросы, требующие безотлагательного решения, заняли львиную долю полуторачасового разговора. А потому, пройдемся последовательно по каждому из них.

      В РФ официально заявили, что в среду Венесуэлу покинул последний российский военный специалист. И хотя лично я не верю, что Боливарианская Республика лишилась военной поддержки РФ, посыл Москвы к диалогу по поводу этого латиноамериканского плацдарма высокодуховных амбиций был однозначный.

      Ведь при всем желании, США, поддерживая Колумбию и Бразилию, в любой момент могут развернуть операцию по свержению режима Мадуро, чему противостоять Кремль не сможет. Тем не менее, Москве жизненно важно сохранить свое присутствие в регионе. Равно как и для США, жизненно важно сохранить свое присутствие в Сирии, в которой Москва провела более успешную операцию по сохранению диктаторского режима Асада.

      Иными словами, темы Венесуэлы и Сирии, были сопряжены и подразумевали взаимовыгодный обмен определенными зонами влияния в регионе. И именно Сирия была разменной монетой в вопросах Венесуэлы, а не Украина, как спешат делать выводы некоторые эксперты. Но, идем дальше.

      Иран. Исламская Республика, которая буквально несколько дней назад была в шаге от пожарища новой масштабной войны. Войны, которая никому не нужна, за исключением России, видящей в этом конфликте серьезный сырьевой профит в виде скачка цен на нефть и сырьевого дефицита на годы вперед.

      На сегодняшний день Иран, под инструктажем российских советников, осуществляет тактику гибридной войны в Персидском заливе, атакуя нефтяные танкеры. Это в свою очередь вынуждает США к более агрессивным действиям по усмирению строптивого Тегерана, но опять же, что не совсем с руки всем будущим участникам конфликта.

      При этом Иран это именно тот партнер РФ, которым Кремль может пожертвовать, не только ради обеспечения своего бюджета золотым дождем, но и дабы вытеснить его из Сирии, став единоличным куратором Асада.

      И вот тут мы подходим к вопросу Украины, который, при всей внешней незначительности, на фоне погрязших либо стоящих в шаге от конфликтов регионов, кажется менее значимым, но на деле – не так. Пожалуй, именно украинский вопрос наиболее сложнорешаемый из всех вышеперечисленных.

      Ведь если в случае Венесуэлы, Сирии и Ирана, возможны компромиссные решения, жертвы и обмен, то по Украине своих позиций не намерены сдавать ни США, ни Россия. И именно украинский вопрос, после на встречи G20, оказался, в принципе, не решенным.

      А потому, дамы и господа, делаем выводы.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики G20 Публікації Війна на Донбасі Війна Дональд Трамп Війна у Сирії
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