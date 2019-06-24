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      Андрій Воропаєв

      Украина и Балто-Черноморский "факап" России, или Поглощение

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      Имперские планы России с годами неизменны
      Имперские планы России с годами неизменны / РосСМИ

      100 лет назад, после Первой Мировой войны, Балто-Черноморский регион взбудоражила идея "Междуморья" – конфедерации Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии и еще ряда стран.

      Считалось, что такое объединение защитит небольшие государства Центральной Европы от доминирования Германии или России. Но тогда проект оказался нежизнеспособным. В следующие 20 лет его потенциальные участники оказались в зоне влияния тоталитарного СССР и нацистской Германии.

      Союз Междуморья — единственная альтернатива перед лицом агрессии России
      Союз Междуморья — альтернатива перед лицом агрессии России / Фото Азов

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      Сегодня в регионе происходят события, по геополитической природе напоминающие истоки "Междуморья". Часть стран, в первую очередь Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша и завуалированно – Беларусь, пытаются согласованно противостоять потенциальным и реальным угрозам со стороны РФ. Последняя же старается не допустить усиления НАТО в этой части Европы.

      Цели оппонентов в этом геополитическом котле – противоположные. Каждый пытается "выплавить" приемлемую для себя конфигурацию. Первые хотят за счет политической синергии выстроить систему своей безопасности. Кремлю же важно не допустить этой консолидации и не зачахнуть самому.

      Москва активно противостоит региональному развитию, направленному против ее стратегических интересов. Она показательно доминирует на территории самого слабого из возможных звеньев "Междуморья" – Беларуси. Это – открытый фронт Путина, с которого тот демонстрирует видимость своей военной и геополитической мощи. Так он подрезает крылья европейской интеграции Минска, эпатируя силовыми конвульсиями страны региона.

      За несколько месяцев в регионе произошли знаковые события в области обороны, разведывательной деятельности и энергетики, которые определяют маркеры дальнейшего развития. И которыми должна воспользоваться Украина.

      В первую очередь отметим активизацию международных учений и маневров под эгидой НАТО в странах Балтии. В начале февраля США в рамках операции Atlantic Resolve отправили в Латвию 150 солдат для укрепления безопасности региона. В марте под Ригой состоялись международные учения "Dynamic Front-19" с участием морпехов США и боевой группы НАТО. Отрабатывались стрельбы из ракетно-артиллерийской системы HIMARS, накрывающей реактивным залпом площадь в два гектара. Изучение карты региона подсказывает, что территории, пригодные для ее боевого применения, располагаются исключительно на Северо-Востоке от границ Латвии и других стран НАТО.

      В апреле в Латвии состоялись международные учения "Furious Hammer", в мае – маневры "Summer Shield XVI" и учения "Swift Response-19". 26 июня планируются совместные учения латвийской армии и вооруженных сил Швеции, Финляндии, Литвы и Эстонии "Jef (M) 19 Amphibex". В Эстонии в апреле состоялись учения "Весенний шторм-2019" при участии 10 тысяч военнослужащих из 13 государств Альянса. "Gelezinis Vilkas" и "BALTOPS-2019" собрали 16 тысяч военнослужащих из 20 стран НАТО и партнеров.

      Внимание Альянса к Северо-Востоку континента подтверждает, что это направление – приоритетное в случае военного конфликта с РФ. Поэтому там уделяют вопросам его безопасности повышенное внимание. Путину показывают, что здесь готовы отразить любой уровень предполагаемой его агрессии.

      Ответ Кремля НАТО – прогнозируемый. Первый его этап – очередные командно-штабные учения в рамках "Щита Союза – 2019" на территории Беларуси. В сентябре состоятся оперативные учения вооруженных сил двух стран уже в России. Однако эти маневры в большей степени имеют пропагандистскую цель, чем военную. Они акцентированы на различные аудитории. Внешний зритель должен убедиться в готовности РФ без колебаний использовать силу в регионе. Внутреннему же потребителю скармливают "поп-корн" о перспективах так называемого Союзного государства РФ и Беларуси.

      Этим "кормом" кремлевские стратеги укрепляют рейтинг Путина, вянущий на фоне усталости общества от его военных авантюр. Поглощение остатков независимости Беларуси рассматривается как создание площадки для перемещения тела постаревшего российского диктатора в 2024-м из кресла президента РФ в кресло главы Союзного государства.

      В данном контексте отметим явную браваду российских военных на параде, приуроченном ко Дню Независимости Беларуси. Русских там представит личный состав Кантемировской танковой дивизии, ОТРК "Искандер", БТР-82А и ударные вертолеты Ка-52. Самым внимательным созерцателем военной мускулатуры путинской военщины, безусловно, станет глава Беларуси Лукашенко. Наверняка, ему будет необычно праздновать День Независимости собственной страны под скрежет ударной авиации и ракетных комплексов чужого государства...

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      В этих раскладах Украине мало просто оказаться на стороне сил добра. Важно быть максимально интегрированными в европейскую систему безопасности. Нам нужна коммуникация на всех стратегических уровнях, в первую очередь в ВТС, программах в области обороны и обмене оперативной информацией.

      Знаковым является недавний официальный визит начальника Главного управления разведки МОУ Василия Бурбы в Латвию, Литву и Эстонию. Украинский генерал не просто предоставил руководителям разведок стран Альянса доказательства военных преступлений РФ на оккупированных территориях Украины и вблизи границ Европы. Был подписан стратегический Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности.

      Василий Бурба

      Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба / Фото president.gov.ua

      Таким образом Украину официально вовлекают в процессы обмена разведывательной информацией на уровне НАТО. Мы становимся субъектом сообщества военных разведок Альянса, цель которого – упреждать попытки агрессии РФ в Балтийско-Черноморском регионе, в том числе против Украины.

      Наши источники в ГУР МОУ сообщают, что разведки Украины и стран Балтии активно сверяют видение угроз РФ и вырабатывают общую шкалу их оценок. Стратегическое направление – углубление обмена информацией в области кибербезопасности. Стимулом к сближению стал уникальный успех украинских и европейских разведывательных структур в раскрытии военного преступления РФ, сбившей на Донбассе "Боинг" МН-17. Впервые в мире глобальный теракт раскрыт на уровне спецслужб, отвечающих за кибербезопасность и радиотехническую разведку.

      Крайним стратегическим шагом, направленным на ослабление влияние РФ в регионе, является заявлении Латвии, Литвы, Эстонии и Польши об отключении с 2025-го их электросетей от энергосистемы России и синхронизации с ЕС. Создание энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря – крайне важно для Украины, которой в скором времени нужна будет своя точка входа в энергосистему ЕС. Одной из таких может стать Бурштынская ТЭС.

      Бурштынская ТЭС
      Бурштынская ТЭС / Фото из открытых источников

      Наша страна еще летом 2017-го подписала договор с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. В марте 2019-го Еврокомиссия позволила нам синхронизировать национальный энергетический рынок с европейским. Энергоинтеграция Украины обеспечит стране новое качество национальной безопасности, позволит выйти из общей с РФ энергосистемы и строить энергомосты с ЕС.

      Ставка на глубокую политико-экономическую интеграцию в формате стран Балто-Черноморского региона может усилить геополитическую роль Украины и открыть нам шлюз для прохода в ЕС. В обратном случае рискуем, как и 100 лет назад, остаться буфером, подпирающим благополучную Европу от "русского поля экспериментов".

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      Автор: Андрій Воропаєв
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Російська пропаганда НАТО Європа Новини Білорусі
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