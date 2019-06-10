Укроборонпром в Перу: как зачистить РФ с рынка Латинской Америки

В Украине международные санкции против РФ рассматривают как механизм ослабления режима Путина.

Украинские элиты готовы годами ждать, пока "кремлевский труп", утомленный санкциями, проплывет вниз по реке их иллюзий. При этом, часто мы не замечаем реальных возможностей заместить российскую активность в местах ее зачистки западными партнерами.

Навскидку сложно назвать примеры, где бы Украина глотнула воздуха из "аппарата", который отключили кремлевскому пациенту. Одним из немногих вариантов, где мы хотя бы пытаемся использовать геополитические расклады, является продвижение на рынке вооружений Латинской Америки.

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Американцы целенаправленно изолируют Кремль в регионе, который тот окучивал 20 лет и добился там заметных результатов. Как с экономически зависимыми государствами – Никарагуа, Кубой и Боливией, так – и с региональными лидерами Бразилией, Аргентиной и Мексикой.

Усиление позиций РФ на континенте произошло в 1990-х, когда трендом Латинской Америки стали антиамериканские режимы. После прихода к власти Обамы ситуация изменилась. США усилили военно-политическое влияние в Перу, Колумбии и Панаме. В Аргентине и Бразилии они способствовали отставкам нелояльных к Вашингтону президентов. Так, первым решением нового главы Аргентины стал отказ от строительства россиянами электростанции в пользу инвестиций ОАЭ.

Радикальные изменения в регионе проявились с избранием Трампа, готового крушить геополитическую гегемонию РФ. Главный удар он нанес по стратегическому союзнику Кремля – Венесуэле. Трамп понимал, что для Москвы Каракас является Гаваной времен Карибского кризиса. И это не могло его не воодушевить.

В 2018-м экономика Венесуэлы рухнула вследствие экономических санкций и подогретых противоречий Мадуро с лидерами Колумбии, Аргентины и Бразилии. Это дало старт сокрушительному геополитическому поражению Путина.



Политические протесты в Венесуэле с требованием отставки президента Мадуро

Трамп сделал Путина "геймером" самого дорогого в мире реалити-шоу, в котором кремируются геополитическое влияние и инвестиции РФ. Ведь в 2006-17 гг. Россия выдала своему сателлиту $17 млрд кредитов по линии ВТС. В 2017-м реструктурировала $3,15 млрд внешнего долга. "Роснефть" перечислила $6 млрд предоплаты за поставки венесуэльской нефти. На Каракас приходилось 60% закупок российских вооружений в регионе, которые безвозвратно потеряны.

В финале душераздирающей для себя игры Путин потеряет деньги покорных российских налогоплательщиков, а также последних союзников, составляющих "могучую кучку" поддержки РФ в ООН. Большинство же серьезных партнеров уже отшатнулись от Кремля. Ведь в поддержку Гуайдо выступили Бразилия, Аргентина, Парагвай, Перу, Эквадор, Гватемала, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Чили и др.

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Лидер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуайдо

Контрольным выстрелом Трампа в опавшее региональное могущество РФ стало введение против нее венесуэльских санкций. Они максимально осложнили странам региона закупки продукции и услуг ОПК в РФ. А именно это – основа их товарооборота с Россией.

Санкционный фактор неожиданно открыл Украине новые возможности на латиноамериканском рынке вооружений. И его, похоже, просчитали наши оружейники. В мае Укроборонпром не только представил экспозицию в рамках международной выставки оборонных технологий и вооружений SITDEF-2019 в Лиме (Перу), но и озвучил четкие геополитические меседжи Украины для региона.

Гендиректор Укроборонпрома Павел Букин заявил про уникальный шанс Украины закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки.

Венесуэльский пакет санкций США заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Киев предлагает сотрудничество в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах. Украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации – максимально адаптированы к потребностям региона. Потенциальные наши заказчики – Чили, Колумбия, Бразилия, Мексика, Перу и другие страны, традиционно ориентированные на продукцию ОПК украинских предприятий,

– заявил Павел Букин.



Гендиректор Укроборонпрома Павел Букин

Повышенное внимание представителей Минобороны Перу и других стран региона к украинской экспозиции на SITDEF-2019 подтверждают внятность и доходчивость наших меседжей. В Укроборонпроме, описывая ход переговоров с командованием ВМС, ВВС и Сухопутных войск Перу, подчеркивают жесткую нацеленность партнеров на успешный результат. Там трезво оценивают унылые перспективы РФ в противостоянии с США и настроены максимально быстро найти ей замену. Украина – одна из альтернатив.

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ВВС Республики Перу заинтересованы использовать наш потенциал и опыт ремонта и модернизации транспортных и боевых самолетов. Перуанские партнеры подчеркнуто игнорируют манипуляции РФ о том, что Украина якобы не имеет права обслуживать технику и вооружения, произведенные во времена СССР. На всех встречах ими отмечалось, что украинские предприятия "исторически вовлечены в процессы разработки, модернизации и эксплуатации авиатехники Перу". Перуанская сторона рассматривает Украину "одним из правопреемников разработок, интеллектуальных прав и технологий, созданных в авиационной сфере во времена СССР". Следовательно, мы имеем полное право осуществлять ремонт и модернизацию авиатехники, находящейся на вооружении ВВС Республики Перу.

Особый интерес у представителей ВВС Перу вызывает наш опыт, полученный в борьбе с российской агрессией, в частности в модернизации боевых и транспортных самолетов. С учетом близких технических и боевых характеристик техники, стоящей на вооружении Перу и Украины привлечение Укроборонпрома к совершенствованию парка перуанских самолетов – экономически и технически обоснованное предложение.

Украинское авиастроение – потенциально наиболее перспективное направление сотрудничества. За 30 лет использования самолетов Антонова в Перу доказана их приспособленность к условиям высокогорья, тропического и пустынного климата. Перуанцы уже озвучили заинтересованность в продлении их ресурса и модернизации с участием украинских предприятий. В дальнейшем же речь может идти о совместном производстве и трансфере технологий.

Павел Букин уверен, что интерес Перу к Украине является текущим трендом для региона.

Наша задача – конвертировать заинтересованность Латинской Америки в украинских оборонных технологиях в реальные проекты. Это задача государственного уровня. Выдавить русских с этого рынка лишь санкциями США невозможно,

– подчеркнул гендиректор Укроборонпрома.

Украине нужно агрессивней вспахивать регион на дипломатическом уровне. Но для начала – открыть посольства в ключевых странах Южной Америки. К примеру, в Эквадоре и Колумбии. Или хотя бы создать там филиалы существующих в регионе представительств Украины. В настоящее время их неофициально опекает посольство в Лиме, состоящее из ТРЕХ!!! человек. А военный атташе, курирующий Перу, постоянно пребывает в США.

При этом российских представителей, в том числе – госконцерна "Ростех" в Перу – сотни. И они борются за свои национальные интересы. Всеми привычными для своей дивной страны методами…

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