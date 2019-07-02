Сговор в Осаке: вместо захвата Украины Путину согласовали аншлюс Беларуси?

Триумфальный камбэк РФ в ПАРЕ шатнул кремлевские геополитические котировки к росту. Пользуясь биржевым сленгом, русские поймали бычий тренд. Пока покупатели еврорынка деморализованы, Путин "быкует" на кураже, толкая "цены" вверх, в том числе на Саммите G20 в Осаке.

Вариации в медиа на тему переговоров Путина и Трампа – достойный фон для человека, который на одном из предыдущих таких саммитов – в австралийском Брисбене – обнимался с одними лишь пандами...

Благоприятный для Кремля период может продлится от нескольких месяцев до нескольких лет. После этого – неизбежна коррекция к медвежьему рынку, когда покупатели придут в себя и обрушат взвинченные им цены.

Политика, как большая игра: Трамп на G20 встречался с "президентами, премьерами и диктаторами"

Для РФ важно за время подъема завершить основные геополитические авантюры, в первую очередь – украинскую, заняв стратегические диспозиции перед возможным вооруженным конфликтом с НАТО. Для Украины же нужно просчитать масштабы геополитического усиления Путина и противопоставить свои аргументы.

Возможности оппонировать этому злу ограничены нашими ослабленными позициями в мире. Полемика президента и главы МИД на тему "нотной" грамотности подтвердила наше частичное выпадение из процесса. Уже очевидно, что крайняя версия дорожной карты по украинской проблематике писалась без привлечения наших соавторов. Скорее всего, так будет и дальше, поскольку и европейцам, и русским важно закрепить успех. Они понимают, что выйдут на согласованный "мирный план" быстрее, если им не будут мешать "назойливые" украинцы.

Отказ европейских партнеров от принципа: "ничего про Украину без Украины" осложняет нам жизнь, но не лишает ее автоматически. Мы не сможем самостоятельно сбить "бычий тренд" русских. Но в наших силах – просчитать направление следующих ударов, собраться с силами, мобилизовать союзников и дать русским шанс обломать себе рога. При определенных условиях наступление Путина может оказаться недолгим и относительно безболезненным для Украины.

Хотя переиграть Кремль – сложная задача. Особенно в условиях вымывания профессионалов из ключевых государственных сфер и воцарения на их места "новых лиц" с горящими глазами и стерильными мозгами. В данном случае нашим успехом станет даже сохранение суверенности и независимости своего государства.

Цель Путина – насаждение русского мира на всем постсоветском пространстве. Хотя на самом деле у него не слишком широкий диапазон возможностей. К примеру, в Казахстане старший партнер РФ – Китай рубит клешни "путинского краба", как только те приближаются к зоне его интересов. Поэтому русские, скорее всего, будут доминировать на европейском векторе. Склонные к коррупции и соглашательству европацифисты – его идеальная целевая аудитория.

Балто-Черноморский регион – перспективное направление кремлевской экспансии. На этом пути самая доступная жертва – Беларусь. Захватив ее, Кремль закрепится на стратегическом плацдарме с прямым выходом на Литву и Польшу. Но самое главное – он получит мощный инструмент давления на Украину в виде контроля 1,1 тысячи км украинско-беларусской границы. Там понимают, что Киев не сможет быстро обеспечить боеспособными подразделениями всю ее протяженность. И – резонно рассчитывают, что такой ход событий, вкупе с активизацией в Украине "пятой колоны", сделает ее более сговорчивой с РФ.

Аналитики оппозиционного беларусского издания UDF.by оценивают с высокой вероятностью вариант мягкого военного захвата русскими Беларуси. Об этом, по их мнению, свидетельствует игра российских послов в Минске в "плохого" и "хорошего" полицейского. Их активность в Беларуси сокрушает все мыслимые каноны дипломатии. "Плохой городовой" – экс-посол Бабич довел "бацьку" до белого каления хозяйскими поездками по стране, построением чиновников в обход официальных структур и беспардонными оценками центральной и местной власти.

Это интересно: Вдвоем, втроем или вчетвером, – Путин заявил, что готов к нормандскому саммиту

После этого в Минск отправили "доброго городового" – Мезенцева – специалиста по президентским кампаниям на пространствах СНГ. Такая, как раз ожидается в Беларуси в 2020-м. Послу поставили задачу обеспечить правильные для Москвы результаты волеизъявления. В РФ полагают, что при отсутствии международной финансовой поддержки Лукашенко будет вынужден просить деньги у Путина. И таким образом – попадет в мышеловку, которая в 2014-м прихлопнула Януковича. Разница будет в том, что белорусам не позволят созвать Майдан, поскольку к тому времени ее территорию, возможно, уже будут контролировать военные РФ.

В Кремле уверенны, что результаты президентской кампании в Беларуси определят они из своего посольства в Минске. Ведь поддержка РФ изначально обусловлена полным погружением в союзное государство с центром в Москве.

Исходя из этого, Украина должна быть готовой, что максимум с 2020 года Беларусь может быть жестко "интегрирована" в состав РФ. В этом случае все ключевые решения будут принимать в Кремле. В том числе, по размещению и применению на ее территории вооруженных сил РФ.

Киев рискует столкнуться с непосредственной военной угрозой на наиболее уязвимом северном направлении. Ведь от пограничного перехода в Новых Яриловичах до Киева – около 200 км. При этом белорусов не будут ставить в известность о военных планах Кремля. Поэтому взятие Киева может стать для русских технически решаемой задачей.

Для Украины важно преломить угрозы своей национальной безопасности в контексте безопасности всей Северо-Западной Европы. Известно, что НАТО готово к силовому конфликту с Кремлем только в отношении членов Альянса. Поэтому нам необходимо достичь такого уровня коммуникации с Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией, который позволит говорить о согласованной политике безопасности в регионе. И тогда Украина, формально не находясь в Альянсе, получит возможность влиять на принимаемые там решения.

Аналитики предполагают, что во время переговоров Трампа и Путина в Осаке обсуждалась и тема Украины в контексте безопасности Балто-Черноморского региона. Не исключено, что Путину объяснили: Беларусь – крайняя точка для его геополитических маневров. Попытки двинуться дальше будут рассматриваться как выход зверя за красные флажки со всеми вытекающими последствиями. Такое видение ситуации, если оно имело место, является приемлемым для Украины.

Наша задача – убедить НАТО, что периметр их границ с предполагаемым противником – РФ уже простирается по внешнему контуру западных, северных и южных границ Беларуси. Им не стоит ждать парада русских освободителей в захваченном Минске. Уже сегодня из любой точки принятия решений в Альянсе должны быть видны очертания российского военного кулака, который прорвался на стартовые позиции вблизи границ Украины, Польши и стран Балтии.

Важно отметить, что военщина РФ угрожает непосредственно Европе эскалацией болезненного косовского конфликта. Ведь ее европейские союзники из Сербии регулярно участвуют в российских и белорусских учениях, получая вооружения из РФ. Уже засвеченная цель июньских трехсторонних учений "Славянское братство-2019" на территории Сербии – провоцировать напряжение в Косово.

Быстрая и адекватная политическая реакция Альянса, вполне возможно, позволила бы избежать запланированного аншлюса Беларуси и повышения градуса угроз для Украины и Европы. А вместе с ним – выхода РФ на стратегические позиции, от которых – шаг до Третьей мировой войны. Русские понимают только силу или реальные угрозы ее применить. Это было доказано в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда русские молча утерлись после разгрома их наемников американцами.

Украине не стоит опускать руки после локальных поражений. Голос нашей дипломатии должен снова стать убедительным. Биржевые котировки "болотных человечков" Путина рухнут, как только Кремлю дадут понять, что Беларусь – красная линия, которую не стоит переступать…

Важно: Трамп встретился с Путиным: о чем говорили и место Украины в диалоге