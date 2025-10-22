Замах на активістів Ганула та Бейбутяна: обвинувачуваного засудили до 14 років в'язниці

Суд оголосив вирок Миколі Майоренку, якого обвинувачували в організації замовного вбивства активістів Геннадія Бейбутяна та Дем'яна Ганула. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як Майоренко відреагував на свій вирок у суді?

Вирок Миколі Майоренку оголосили у Приморському суді Одеси 22 жовтня.

Під час попереднього засідання 20 жовтня обвинувачуваний заявив, що повністю визнає провину та погоджується на спрощений розгляд справи. Раніше він своєї вини не визнавав.

Прокуратура просила призначити Майоренку 15 років ув'язнення, наголошуючи, що йдеться про замах на вбивство на замовлення з корисливих мотивів. Захист наполягав на мінімальному терміні, посилаючись на зізнання підсудного.

У підсумку суд визнав Миколу Майоренка винним і призначив 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після оголошення вироку чоловік заявив журналістам, що не планує подавати апеляцію, відмовившись коментувати інші питання.

Прокоментував рішення суду і потерпілий Геннадій Бейбутян.

Я вважаю, що суд справедливо дав 14 років йому. Він заслужив це покарання,

– сказав громадський активіст.

Що відомо про справу щодо замаху на активістів Ганула та Бейбутяна?