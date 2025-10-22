Замах на активістів Ганула та Бейбутяна: обвинувачуваного засудили до 14 років в'язниці
- Миколу Майоренка засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна за організацію замаху на вбивство активістів Геннадія Бейбутяна та Дем'яна Ганула.
- Майоренко визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд справи, відмовившись від апеляції після оголошення вироку.
Суд оголосив вирок Миколі Майоренку, якого обвинувачували в організації замовного вбивства активістів Геннадія Бейбутяна та Дем'яна Ганула. Чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як Майоренко відреагував на свій вирок у суді?
Вирок Миколі Майоренку оголосили у Приморському суді Одеси 22 жовтня.
Під час попереднього засідання 20 жовтня обвинувачуваний заявив, що повністю визнає провину та погоджується на спрощений розгляд справи. Раніше він своєї вини не визнавав.
Прокуратура просила призначити Майоренку 15 років ув'язнення, наголошуючи, що йдеться про замах на вбивство на замовлення з корисливих мотивів. Захист наполягав на мінімальному терміні, посилаючись на зізнання підсудного.
У підсумку суд визнав Миколу Майоренка винним і призначив 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після оголошення вироку чоловік заявив журналістам, що не планує подавати апеляцію, відмовившись коментувати інші питання.
Прокоментував рішення суду і потерпілий Геннадій Бейбутян.
Я вважаю, що суд справедливо дав 14 років йому. Він заслужив це покарання,
– сказав громадський активіст.
Що відомо про справу щодо замаху на активістів Ганула та Бейбутяна?
У жовтні 2024 року в Одесі затримали 43-річного львів'янина Миколу Майоренка, якого підозрювали у замаху на вбивство одеського бізнесмена та громадського діяча Геннадія Бейбутяна за замовленням російських спецслужб. Чоловік приїхав до міста у вересні, щоб виконати завдання кураторів із Росії, які обіцяли Майоренку за це 80 тисяч доларів.
Чоловік передав найманцю дані про жертву, а правоохоронці інсценували вбивство, після чого Майоренка затримали під час "отримання звіту". У львів'янина вилучили гранату Ф-1 та телефон із листуванням із російським куратором. СБУ повідомила, що замах планувався як показовий, аби дестабілізувати ситуацію в Одеській області.
Слідству також було відомо, що у вересні 2024 року обвинувачений приїхав до Одеси для виконання ще одного завдання спецслужб Росії – організації ліквідації Дем’яна Ганула. У судовій справі Миколи Майоренка Ганул проходив, як потерпілий.
Водночас варто наголосити, що Дем'яна Ганула застрелили у центрі Одеси 14 березня 2025 року. Обвинувачуваним у цій справі є Сергій Шалаєв, який служив у війську, але пішов у СЗЧ.