Красиві привітання з Днем ангела Анни: картинки та листівки для найближчих людей

25 липня за новоюліанським календарем відзначається День ангела Анни. Раніше іменини припадали на 7 серпня. Це ім'я доволі часто зустрічається в Україні та перекладається як "миловидна", "милосердна" або "благодійниця".

Цього четверга християни вшановують пам'ять святої Анни – матері Діви Марії та бабусі Ісуса Христа. Тому ім'я Анна зустрічається й в Біблії та дуже шанується у церкві. Так називають дівчаток й в інших країнах світу, Наприклад, в Польщі, Чехії, Угорщині, Данії, Німеччині та Англії.

До речі Скільки буде робочих та вихідних днів у липні 2024 року: календар свят на другий місяць літа

З нагоди свята 24 Канал зібрав чудові картинки та листівки. Тож привітайте сьогодні усіх близьких з іменем Анна з Днем ангела. Наша редакція також приєднується до теплих слів та бажає всього найкращого!

День ангела Анни 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Країна У"

Привітання з Днем ангела Анни / Фото "Листівки"

Привітання з Днем ангела Анни / Фото ОГО

Привітання з Днем ангела Анни / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем ангела Анни / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем ангела Анни / Фото Топ вітання

Привітання з Днем ангела Анни / Фото Топ вітання

Привітання з Днем ангела Анни / Фото vjoy.cc

Сподіваємося, що ви знайшли найкраще привітання для рідних та друзів. Бажаємо Аннам гарного святкування!