З Днем ангела Ольги: щирі картинки-привітання для найрідніших
За новоюліанським календарем 11 липня святкуємо День ангела Ольги, адже сьогодні віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. У цей день християни традиційно йдуть до церкви, де у молитвах просять багатого врожаю, хорошого сімейного життя. Вважається, що жінка опікується вдовами й нужденними.
Свою найбільшу популярність ім'я Ольга отримало у часи Київської Русі. За походженням воно – скандинавське та перекладається як "свята" або "чудодійка". Зараз в Україні часто називають так дівчаток. Ім'я поширене у різних регіонах, а також в інших країнах, однак відрізняється звучанням, передає 24 Канал.
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Наша редакція щиро вітає Ольг з іменинами. Нехай у вашому житті все вдається, а удача супроводжує на непростому шляху. З нагоди свята ми зібрали добірку привітань у картинках. Тож надсилайте близьким!
День ангела Ольги 2024: картинки-привітання
Сподіваємося, що ви знайшли привітання, яке вже сьогодні відправите рідним і друзям. Хорошого святкування!