Для найдорожчих чоловіків: найтепліші привітання у картинках з Днем ангела Павла

У суботу, 29 червня, будемо святкувати День ангела Павла. Це ім'я дуже шанується у церкві, адже належить одному з апостолів та вважається доволі популярним в Україні. З латинської мови воно перекладається як "скромний" або "малий".

Дорогі іменинники, щиро вітаємо вас зі святом! Бажаємо міцного здоров'я та щастя. Ніколи не втрачайте віру у краще майбутнє. Прямуйте до своїх цілей з високо піднятою головою, попри всі труднощі, які трапляються на шляху.

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З нагоди Дня ангела Павла LifeStyle 24 зібрав добірку найгарніших привітань у картинках. Не забудьте вже завтра привітати своїх близьких з іменинами.

День ангела Павла 2024: картинки-привітання

З Іменинами, Павле / Фото listivki.com.ua

З іменинами, Павле / Фото listivki.com.ua

З іменинами, Павле / Фото Радіо MAXIMUM

З іменинами, Павле / Фото Радіо MAXIMUM

З іменинами, Павле / Фото 1+1

З іменинами, Павле / Фото "Гумореска"

З іменинами, Павле / Фото "Золоті слова"

З іменинами, Павле / Фото Telegraf

З іменинами, Павле / Фото Радіо MAXIMUM

З іменинами, Павле / Фото "Листівки"

Зберігайте наші привітання у картинках, якщо у вашому оточенні є Павло. Завтра будемо святкувати велике церковне свято, тож дорогих іменинників потрібно обов'язково привітати та побажати їм всього найкращого!