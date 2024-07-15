Божого благословення та захисту: зворушливі привітання у картинках з Днем ангела Володимира

За новоюліанським календарем 15 липня відзначається День ангела Володимира. Адже сьогодні у церкві вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира. Відомо, що він керував у часи Київської Русі. Правитель спершу був язичником, а потім прийняв християнську віру. Вже у 988 році Володимир охрестив Київську Русь.

Ім'я Володимир – одне із найпопулярніших в Україні. Тому сьогодні багато хлопців та чоловіків святкують іменини. Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх причетних та бажає щастя, здоров'я і здійснення усіх заповітних мрій.

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З нагоди такого чудового свята ми зібрали для вас красиву добірку привітань у картинках. Проведіть сьогоднішній день у колі близьких людей та обов'язково надсилайте іменинникам щирі побажання. Нехай у цей день вони відчують себе по-справжньому особливими, цінними та улюбленими.

День ангела Володимира: привітання у картинках

З Днем ангела / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела / Фото listivki.com.ua

З Днем ангела / Фото listivki.com.ua

З Днем ангела / Фото Telegraf

З Днем ангела / Фото "Країна У"

З Днем ангела / Фото Telegraf

З Днем ангела / Фото Радіо MAXIMUM

З Днем ангела / Фото Радіо MAXIMUM

З Днем ангела / Фото УНІАН

Надіємося, що вам сподобалися картинки, які ми зібрали у сьогоднішньому матеріалі. Обирайте привітання для близьких людей, аби не залишити їх без уваги у солодкі іменини!