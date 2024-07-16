16 липня – День бухгалтера в Україні: чудові картинки-привітання з професійним святом

Щороку 16 липня в Україні відзначається День бухгалтера та аудитора. Саме у цю дату, у 1999 році, був ухвалений закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Професійне свято запровадили 18 червня 2004 року.

Зараз неможливо уявити сучасне життя без бухгалтерської справи. Кожна компанія має окремий відділ, який займається грошима. Однак цікаво, що така професія зародилася ще у давнину.

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Редакція 24 Каналу щиро вітає усіх причетних з професійним святом. Бажаємо вам ніколи не втрачати натхнення до роботи та завжди показувати лише хороші результати. З нагоди Дня бухгалтера та аудитора ми зібрали добірку привітань у картинках. Тож відправляйте їх сьогодні усім своїм рідним, колегам та друзям.

День бухгалтера 2024: привітання у картинках

Привітання з Днем бухгалтера / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем бухгалтера / Фото "Люкс ФМ"

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Радіо MAXIMUM

Привітання з Днем бухгалтера / Фото УНІАН, Canva

Привітання з Днем бухгалтера / Фото УНІАН, Canva

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Telegraf

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Telegraf

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Новий канал

Привітання з Днем бухгалтера / Фото Новий канал

Сподіваємося, що ви знайшли привітання, яке відправите своїм близьким людям. Сьогодні вони заслуговують на найщиріші побажання та найтепліші слова, адже святкують професійне свято.