У День Гідності та Свободи Кличко передав батальйону "Свобода" партію дронів і систем РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко в День Гідності та Свободи передав допомогу від столичної громади бійцям батальйону "Свобода". Він також розповів про героїчного бійця, з яким познайомився під час візиту.

Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

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"Сьогодні заїхав привітати бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" із Днем Гідності та Свободи. І передав чергову партію допомоги від громади столиці. Зокрема: бомбери HEAVYSHOT, БпЛА Mavic різних типів, fpv-дрони, системи РЕБ (окопні та машинні)", – повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці передав батальйону "Свобода" партію дронів і систем РЕБ від киян / Фото Віталія Кличка

Він зазначив, що з 2022 року Київ виділив на оснащення 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" майже 800 мільйонів гривень з бюджету міста.

Також Кличко розповів про знайомство з героїчним бійцем батальйону "Свобода".

Було приємно особисто познайомитися з бійцем батальйону "Свобода" Владиславом Стоцьким, який героїчно, 67 діб безперервно, виконував бойове завдання в надскладних умовах (в оточенні),

– розповів мер.

Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам і за кошти громади, і залучаючи небюджетні кошти.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила на допомогу Силам оборони вже 8,6 мільярда гривень. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 мільярда).