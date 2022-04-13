У День космонавтики затримали Медведчука: Зеленський записав звернення

Володимир Зеленський пригадав, Москва планувала захопити Київ за 48 годин, натомість ми стоїмо вже 48 днів. Також президент відзначив, що Росія зазнала великих особових втрат.

Відповідну заяву Президент України зробив ввечері 12 квітня. Також Володимир Зеленський розповів про затримання Віктора Медведчука.

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За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія – за дві війни в Чечні,

– пояснив президент.

Зокрема загальний список "двохсотих" для Росії вже сягне позначки 20 тисяч осіб. Презилент пригадав, що на Донбасі повторили історію блокади Ленінграда. Дуже символічно затримали Медведчука – саме тут вона навчилась грати мелодії та сппівати.

Володимир Зеленський пригадав, що відповідальність за воєнні злочини неминуча.

Як приклад можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України.

Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук.

Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави,

– пригадав Зеленський.

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