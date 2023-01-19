День народження святкував у метро під час тривоги: історія 5-річного хлопчика з відомого фото

В соціальних мережах з'явилися миле фото, на яких мама і двоє її синочків сидять на сходинках станції метро "Позняки" під час повітряної тривоги 14 січня. Вони були у святкових ковпаках, а в руках тримали синьо-жовті кульки.

Цей день надовго запам'ятається 5-річному Віктору, який замість святкувань був вимушений переховуватися в укритті від російських ракет.

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Святкування дня народження під час тривоги у метро

Мама хлопчика Влада Лебедєва-Широкіх розповіла, що її син сам захотів, щоб його свято прикрашали повітряні кульки в кольорах прапору України.

Ми пішли, щоб їх купити зі старшим сином. І вранці всією родиною привітали Вітю. І тільки він почав розпаковувати подарунки, як прозвучав сигнал повітряної тривоги. Свято було зірване, ми зібрались і пішли в укриття. Але щоб підняти настрій сину – патріотичні кульки взяли з собою,

– розповіла вона.

По дорозі до метро жінка зайшла в магазин і придбала яскраві ковпаки, щоб у сина залишився святковий настрій.

Вона встигла навіть купити йому додаткові подарунки – іграшкові літачки, оскільки все те, що підготували Віктору було об'ємне, ті речі залишили вдома.

"Ми йшли до метро з цими яскравими кульками і люди, які нас зустрічали по дорозі щиро вітали малого зі святом. Було дуже приємно. А на станції знайшли вільне місце на сходинках і продовжили святкування", – пригадує Влада.

Пам'ять на все життя

Люди, які прийшли в укриття теж вітали хлопчика. Старший брат робив фото на телефон, аби зафіксувати пам'ять про день народження брата.

Мій хлопчик запам'ятає цей день народження на все життя, це точно. Ми довго спілкувались між собою та іншими людьми. Лише о 17:02 дали відбій повітряної тривоги. Майже дві години ми просиділи на станції метро,

– згадує мама Віктора.

Для Віктора було заплановане святкування з друзями в дитячій кімнаті, там замовили святковий стіл, але через повітряну тривогу все довелося скасовувати.

"Коли повернулись додому, то в нас був лише тортик на столі. Але дітям було байдуже, бо день народження був прикольним, вдалим і багатим на емоції. До Віктора завітав в гості його товариш, тож без подарунків і привітань не обійшлось. Але найбільше сину сподобалися кульки в кольорах прапору України, а з маленьким прапорцем він не розлучається, навіть гостей зустрічав з ним. Ніяким ворогам не вдасться зіпсувати нашим українським дітям свято", – додає Влада.

Як мама з сином святкували день народження у метро: дивіться фото

Остання масована ракетна атака 14 січня мала деструктивні наслідки для енергосистеми й призвела до серйозних пошкоджень об'єктів генерації. У цей день окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, забравши десятки життів. Для атаки загарбники використали ракету Х-22.