7 жовтня – день вбивства. У цей день 14 років тому була вбита Ганна Політковська. Убита за ту правду, яку вона писала. Далі читайте російською мовою.

День убийства и день рождения

Сегодня, как и все эти годы, в Петербурге у Соловецкого камня будут лежать цветы и гореть свечи: мы будем вспоминать Анну. И как и все эти годы, у Соловецкого камня почти наверняка не будет никого из чиновников и практически никого из депутатов: появиться там в этот день – открытая демонстрация нелояльности режиму.

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Потому что президент Владимир Путин, у которого седьмого октября день рождения, ненавидел Политковскую, которая была одним из самых яростных его критиков.

Недаром, промолчав три дня после ее убийства, он заявил, что Политковская мало на что влияла, и что ее смерть ее причинила режиму больше вреда, чем ее статьи.

Сегодня он, сидя в бункере, будет принимать льстивые поздравления от кирпичиков своей "вертикали", уверяющих, что "без Путина не будет России". Но первое событие, случившееся 7 октября, будут помнить очень долго. Как и саму Анну Политковскую.

А о втором событии забудут, как только именинник потеряет власть.