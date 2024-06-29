З днем Петра і Павла: чудові привітання у картинках для найближчих людей

Сьогодні, 29 червня, українці відзначають свято Петра і Павла. У цей день християни йдуть до церкви, аби вшановувати пам'ять двох апостолів. Люди проводять час у сімейному колі, хтось збирається за великим столом.

Наші предки вважали, що у день Петра і Павла варто справляти весілля, адже тоді шлюб буде міцний та щасливий. Чоловіки сьогодні традиційно йдуть на рибалку, оскільки вважається, що свято принесе вдалий улов.

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Дорогі українці, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з великим святом! Попри складні часи, бажаємо завжди тримати у серці віру та надію. Єднаймося, аби досягнути такої бажаної перемоги, аби в Україні нарешті запанував мир.

День Петра і Павла: привітання у картинках

День Петра і Павла 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Петра і Павла 2024 / Фото "Люкс ФМ"

День Петра і Павла 2024 / Фото "Твій світ"

День Петра і Павла 2024 / Фото ОГО

День Петра і Павла 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День Петра і Павла 2024 / Фото forumsmile.com.ua

День Петра і Павла 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Петра і Павла 2024 / Фото Amazing Ukraine

День Петра і Павла 2024 / Фото listivki.com.ua

День Петра і Павла 2024 / Фото listivki.com.ua

Обмінюйтеся сьогодні привітаннями з рідними та друзями. Подаруйте одне одному трішки позитивних емоцій, яких останнім часом дуже не вистачає.