З днем Петра і Павла: чудові привітання у картинках для найближчих людей
Сьогодні, 29 червня, українці відзначають свято Петра і Павла. У цей день християни йдуть до церкви, аби вшановувати пам'ять двох апостолів. Люди проводять час у сімейному колі, хтось збирається за великим столом.
Наші предки вважали, що у день Петра і Павла варто справляти весілля, адже тоді шлюб буде міцний та щасливий. Чоловіки сьогодні традиційно йдуть на рибалку, оскільки вважається, що свято принесе вдалий улов.
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Дорогі українці, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з великим святом! Попри складні часи, бажаємо завжди тримати у серці віру та надію. Єднаймося, аби досягнути такої бажаної перемоги, аби в Україні нарешті запанував мир.
День Петра і Павла: привітання у картинках
Обмінюйтеся сьогодні привітаннями з рідними та друзями. Подаруйте одне одному трішки позитивних емоцій, яких останнім часом дуже не вистачає.