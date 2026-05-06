Не тільки відсутність ротацій і брак людей: які основні проблеми піхоти у 2026 році

6 травня в Україні відзначають День піхоти. У це важливе свято слід нагадати і про проблеми, з якими мають справу піхотинці. І це не тільки нестача людей.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів "Сапер" – командир механізованої роти 1 механізованого батальйону KASSTA 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Які проблеми є в піхоті?

За словами "Сапера", найбільше піхотинцям бракує ротацій. Адже, щоб бути більш боєздатними, люди повинні відпочивати.

Проте проблема не тільки з кількістю бійців.

Це впирається не тільки в людський ресурс, але й в активність дронів. Захід та вихід з позицій зараз найнебезпечніший етап перебування бійця на передовій. На самій позиції безпечніше, ніж зайти або вийти з неї. Треба ловити момент, наносити ураження по ворожих пілотах – це доволі така складна робота,

– пояснив військовий.

Оскільки росіяни використовують багато дронів, то захисники мають уміти рухатись так, щоб їх не бачили. Окрім цього, треба якісно облаштувати позицію, щоб мати змогу пересидіти атаки FPV, тяжких бомберів та іншого озброєння.

І, звісно, грошове забезпечення для військових однозначно має бути більшим.

Щодо віку, то "Сапер" розповів, що середній вік піхотинця серед його підлеглих – 45 років. Є і ті, кому вже далеко за 50. Проте все залежить від морального і фізичного стану людини.

Посадки тримають не дрони, а піхота

У вітальному дописі Володимира Зеленського йдеться, що саме піхотинські підрозділи визначають, чий прапор на цій землі. Це мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи.

Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції,

– акцентував президент.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") в День піхоти написав: доки на позицію не зайшов піхотинець – вона не відвойована, хай скільки ворогів убили дрони. До слова, безпілотники не можуть утримати посадку 300 днів, як це роблять люди.

Дістатися рубежу у тотальній кіл-зоні, контрольованій дронами, вгризтися у землю на позиції, встояти та боронити живим щитом, де техніка, буває, пасує. Втомою, кров'ю, але мужністю та незламністю,

– підкреслив командувач СБС.

Він додав, що піхота – це хребет війни і та сила, об яку розбиваються російські штурми та амбіції Кремля.