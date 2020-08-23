День прапора України урочисто відзначили у Страсбурзі: деталі
У французькому Страсбурзі в Постійному представництві України при Раді Європи відбулася урочиста церемонія вшанування українського Державного прапора. Відбулося це з нагоди Дня Державного Прапора, який в Україні відзначають 23 серпня.
У Страсбурзі урочисто підняли прапор України
Участь у заході взяли дипломати та представники української громади. Про це повідомляє Укрінформ.
Під час урочистостей постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зауважив, що український прапор з’явився у Страсбурзі майже 25 років тому – 9 листопада 1995 року. Тоді синьо-жовтий стяг підняли перед будівлею Ради Європи.
Дипломат також нагадав і про інші історичні події. Зокрема, український прапор переслідували та забороняли більшовики й комуністи.
Але і в наші часи синьо-жовтий прапор переслідує російський агресор. Українські патріоти, які вшановували цей прапор, зазнавали тортур і віддавали за нього життя,
– наголосив Тарасюк.
Водночас посол укотре розкритикував повернення у 2019 році делегації російського агресора до Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Я думаю, що разом ми поборемо цю кризу у Раді Європи", – підкреслив він.
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Коротко про історію свята День Державного Прапора
- Його започаткували указом президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.
- 25 червня 1848 року вперше публічно зафіксували сучасний синьо-жовтий стяг у Львові. Його вивісили українці Королівства Галичини та Володимирії над Львівською ратушею як національний прапор.
- Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував все більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати і на Наддніпрянщині.
- Упродовж 1917 – 1941 років був державним прапором Української Народної Республіки, Української Держави та Карпатської України.
- За радянських часів синьо-жовтий стяг використовувався підпільно – за нього в СРСР карали ув’язненням на два роки.
- 18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою "Про прапор України" фактично надала синьо-жовтому стягу статус офіційного прапора країни.
- 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про затвердження державним прапором України Національного прапора".
- Синій та жовтий кольори на прапорі означають поєднання мирного безхмарного неба, яке простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу достатку та праці.