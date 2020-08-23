У французькому Страсбурзі в Постійному представництві України при Раді Європи відбулася урочиста церемонія вшанування українського Державного прапора. Відбулося це з нагоди Дня Державного Прапора, який в Україні відзначають 23 серпня.

У Страсбурзі урочисто підняли прапор України

Участь у заході взяли дипломати та представники української громади. Про це повідомляє Укрінформ.

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Під час урочистостей постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк зауважив, що український прапор з’явився у Страсбурзі майже 25 років тому – 9 листопада 1995 року. Тоді синьо-жовтий стяг підняли перед будівлею Ради Європи.

Дипломат також нагадав і про інші історичні події. Зокрема, український прапор переслідували та забороняли більшовики й комуністи.

Але і в наші часи синьо-жовтий прапор переслідує російський агресор. Українські патріоти, які вшановували цей прапор, зазнавали тортур і віддавали за нього життя,

– наголосив Тарасюк.

Водночас посол укотре розкритикував повернення у 2019 році делегації російського агресора до Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Я думаю, що разом ми поборемо цю кризу у Раді Європи", – підкреслив він.

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Коротко про історію свята День Державного Прапора

Його започаткували указом президента від 23 серпня 2004 року. У 2009 році було внесено зміни до цього указу й засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня.

25 червня 1848 року вперше публічно зафіксували сучасний синьо-жовтий стяг у Львові. Його вивісили українці Королівства Галичини та Володимирії над Львівською ратушею як національний прапор.

Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував все більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати і на Наддніпрянщині.

Упродовж 1917 – 1941 років був державним прапором Української Народної Республіки, Української Держави та Карпатської України.

За радянських часів синьо-жовтий стяг використовувався підпільно – за нього в СРСР карали ув’язненням на два роки.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою "Про прапор України" фактично надала синьо-жовтому стягу статус офіційного прапора країни.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про затвердження державним прапором України Національного прапора".

Синій та жовтий кольори на прапорі означають поєднання мирного безхмарного неба, яке простягнулося над жовтим кольором хлібного лану – символу достатку та праці.

Детальніше з історією українського прапора можете ознайомитися за цим посиланням.