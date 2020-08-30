В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. У 2020 році ця дата випала на 30 серпня. З такої нагоди президента Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та званнями 40 українських гірників.

Почесні звання та нагороди для українських гірників: указ Зеленського

Про те, що Володимир Зеленський відзначив українських шахтарів державними нагородами та званнями, повідомляє його пресслужба.

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Президент відзначив гірників за:

вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави,

забезпечення сталої роботи вугільної промисловості,

високу професійність.

Крім того, з нагоди Дня шахтарям він підписав відповідний указ.

Які нагороди та звання тримали гірники

Орден "За заслуги" ІІ ступеня – 1 шахтар.

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня – 5 шахтарів,

Орден "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня – 12 шахтарів.

Медаль "За працю та звитягу" – 8 шахтарів.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 шахтар.

Почесне звання "Заслужений гірник України" – 1 шахтар.

Почесне звання "Заслужений шахтар України" – 12 шахтарів.

Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях,

– наголосив Володимир Зеленський.

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