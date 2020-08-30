День шахтаря: Зеленський відзначив важку працю гірників нагородами та званнями
В останню неділю серпня в Україні відзначають День шахтаря. У 2020 році ця дата випала на 30 серпня. З такої нагоди президента Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та званнями 40 українських гірників.
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Про те, що Володимир Зеленський відзначив українських шахтарів державними нагородами та званнями, повідомляє його пресслужба.
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Президент відзначив гірників за:
- вагомий особистий внесок у зміцнення енергетичного потенціалу держави,
- забезпечення сталої роботи вугільної промисловості,
- високу професійність.
Крім того, з нагоди Дня шахтарям він підписав відповідний указ.
Які нагороди та звання тримали гірники
- Орден "За заслуги" ІІ ступеня – 1 шахтар.
- Орден "За заслуги" ІІІ ступеня – 5 шахтарів,
- Орден "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня – 12 шахтарів.
- Медаль "За працю та звитягу" – 8 шахтарів.
- Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 1 шахтар.
- Почесне звання "Заслужений гірник України" – 1 шахтар.
- Почесне звання "Заслужений шахтар України" – 12 шахтарів.
Наші шахтарі завжди були охоронцями енергетичної безпеки держави. Ваша складна та небезпечна робота – потрібна й важлива. Вдячний за кожну секунду світла та градус тепла в наших з вами оселях,
– наголосив Володимир Зеленський.
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Коротко про День шахтаря
- Це свято щорічно відзначають не лише в Україні, а і в Білорусі, Естонії, Казахстані та на території Росії.
- В Україні його встановили указом президента від 16 серпня 1993 року.
- Саме вночі проти 31 серпня 1935 року шахтар з Донбасу Олексій Стаханов встановив рекорд, що став початком стахановського руху.
- Для багатьох міст Донбасу День шахтаря є головним святом і його відзначають концертами просто неба та народними гуляннями.
- Зокрема, у День шахтаря Донецьк, Добропілля, Горлівка, Макіївка, Шахтарськ, Жовті Води святкують ще й день міста.