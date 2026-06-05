В Україні з'явиться нове унікальне державне свято: Свириденко розкрила деталі

В Україні 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем – військових, які знищують ворога та демонструють світу силу української інженерної думки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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Кого вітатимуть 11 червня?

Юлія Свириденко розповіла, що Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

За її словами, саме СБС першими у світі показали, як завдяки нелінійним підходам, технологіям та інноваціям можна ефективно протистояти ядерній державі.

Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем – днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій,

– написала прем'єр-міністерка.

За її словами, це буде день тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує та проводить операції, запускає і вражає цілі, забезпечує унікальну роботу з БпЛА та НРК на передовій і в глибокому тилу ворога, а також знищує техніку, логістику, штаби та завдає далекобійних санкцій на понад тисячу кілометрів углиб території противника.

Ви не лише знищуєте ворога. Ви демонструєте світу силу української інженерної думки, сміливість і здатність України задавати нові стандарти сучасної війни,

– додала Свириденко.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що Сили безпілотних систем провели унікальну операцію: бійці взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який окупанти перетворили на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків "Шахедів".

Тепер операторам ударних дронів вдається нищити пускові установки, транспортні машини та ліквідовувати розрахунки безпосередньо на злітній смузі. Паралельно бійці ведуть полювання на мобільні вогневі групи та засоби ППО окупантів – це змушує ворога скасовувати вильоти.