Одягни новини у вишиванку: на 24 Каналі запустили нову тематичну гру

Хотів би побачити Макрона, Шольца чи Трампа у вишиванці? До 20-ї річниці Дня вишиванки 24 Канал запустив гейміфіковану активність на сайті для читачів.

21 травня, читаючи новини на 24 Каналі, можна одягнути політика або ж державного діяча у вишиванку. Для цього потрібно лише бути уважним і гортати стрічку сайту.

Як "одягнути" когось у вишиванку та зіграти в гру

Шукай у стрічці новин маркування "Вишиванка". Далі відкривай новини з цим маркуванням і дивись у правий нижній куток головного фото. Там ви побачите надпис "Переодягнути у вишиванку?" та 3 варіанти вишиванки; Далі потрібно клацнути на одну з запропонованих вишиванок і дочекатися, доки ШІ "переодягне" людей на фото.

Цікаво! Нова тематична гра доступна не лише з десктопу (компʼютера), а й з телефону. Також після "переодягання" можна завантажити фото або ж одразу поділитися ним з кимось у месенджері. Для цього потрібно натиснути на іконки у лівому верхньому кутку.

Чи всіх вдасться "одягнути" у вишиванку

Вишиванка здавна мала для українців особливий сакральний сенс, тож, звісно, не всім вона пасуватиме. Так, наприклад, деяких політиків не вдасться одягнути в український національний одяг.

Мова, звісно, про агресорів, котрі розпочали війну в Україні. Тож коли читач спробує "одягнути" їх у вишиванку – на екрані побачить червоний екран, іронічний підпис і пропозицію задонатити на активний збір нашого фонду.

До слова, це вже не перша гейміфікована активність на 24 Каналі. До 9 травня на нашому сайті можна було зловити дрони та відправити їх на парад в Москву. За півтора дня наші читачі спіймали 88 тисяч дронів, задонативши понад 40 тисяч гривень.

На сайті Фонду 24 наразі є декілька актуальних зборів, зокрема, ми продовжуємо збирати на дрони-перехоплювачі для 66 ОМБр. Вже зібрано майже 70% від потрібної суми, а кожен ваш новий донат зменшує кількість ворожих крил в українському небі.

А також відкрили новий збір. Ми збираємо на 60 спеціалізованих багатофункціональних медичних ліжок, крісла для перевезення і додаткове обладнання для відновлення наших воїнів в реабілітаційному центрі UNBROKEN.