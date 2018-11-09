9 листопада – День книги рекордів Гіннеса. Так влаштована людина, що нам завжди цікаво знати про рекорди. Мабуть, саме тому Книга рекордів Гіннеса уже десятки років є однією із найпопулярніших у світі. До свята ми зібрали для вас найцікавіші досягнення українців, які увійшли до світової збірки рекордів. Це справді вражає!

Про книгу

Розпочнемо з власне історії Книги рекордів Гіннеса. Як все почалося? Британський сер, інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер у далекому 1951 році (до слова, це теж був листопад) пішов з друзями на полювання. А після цього між чоловіками за гальбою пива чи склянкою віскі виникла суперечка: хто з диких тварин найшвидший? Відповідь шукали у кількох довідниках, та дарма…

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Тоді дослідити правду друзі довірили братам-близнюкам (атлетам та журналістам) Россу та Норісому Маквіртерам. Брати мали агентство з дослідження фактів. Вони дізналися правду й видали книгу, яка називалась "Книга надзвичайного Гіннеса". Довідник отримав нечуваний успіх.

На сьогодні "Книга рекордів Гіннеса" є виданням з найбільшим накладом із усіх книжок, захищених копірайтом (окрім Біблії, Корану й цитатника Мао Цзедуна). Довідник виходить щорічно. З 1955 року до 2013 було продано понад 130 мільйонів копій Книг рекордів!

У всесвітній книзі рекордів є десятки досягнень наших співвітчизників. Тож давайте перейдемо до них.

Українська "Мрія"



Розмах крил "Мрії" майже 90 метрів!

Українці встановили рекорд, який навряд чи поб'ють! Київське конструкторське бюро імені Антонова потрапило до всесвітньої збірки рекордів з своїм літаком Ан-225 "Мрія". Розмах крил красеня 88 метрів.

Наша "Мрія" найважчий літак у світі з максимальною спорядженою масою 640 000 кілограмів. Саме на розробці українців перевезли найбільший в історії авіації моновантаж вагою в 187,6 тонни.

Гордість українського спорту

Сергій Бубка, безперечно, зірка українського і світового спорту. Його знають мільйони людей у всьому світі, молоді спортсмени досі рівняються на українського легкоатлета.

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Він занесений до Книги рекордів Гіннеса як володар найбільшої кількості світових досягнень. Уявіть лише, на рахунку спортсмена 35 світових рекордів. А його рекорд 6м 14см у відкритому секторі досі ніхто не перестрибнув, а результат 6м 15см у закритих приміщеннях побив француз Рено Лавіллені лише у 2014 році – через 21 рік після самого Бубки. Саме українець першим в історії стрибків з жердиною подолав 6-метрову висоту . І зробив це за свою кар’єру 44 рази. Цікаво, що українцю не щастило на Олімпіадах… Там він був 4 рази і лише раз привіз золото.



Сергій Бубка в молодості

До речі, у всесвітньому рекордному збірнику компанію Бубці склала українська спортсменка Лариса Латиніна. І їй щастило на олімпіадах! Гімнастка з Херсону є володаркою найбільшої кількості олімпійських нагород серед жінок. Лариса здобула перемогу на Олімпійських іграх 14 разів! 9 разів українка привезла додому золото.



Лариса Латиніна з своїми нагородами

Читання "Кобзаря"

Українці гордяться Шевченком, встановлюють йому пам'ятники та здатні безмежно довго читати його "Кобзар" (ну майже безмежно). Студенти та викладачі Острозької Академії 19 діб безперервно читали твори великого українця (11 250 творів).



Майже 3 тижні читань

Читання творів Шевченка протягом 456 годин увійшло до всесвітньої Книги рекордів. Учасники перечитали книгу 45 разів. Участь у флешмобі взяли приблизно 3 тисяч добровольців. Так учасники відзначили 200 років з дня народження письменника. До речі, попередній світовий рекорд безперервного читання поетичних творів було зафіксовано у Мексиці. Там він тривав 18 діб.

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Найбільший келих з шампанським

Українці займаються не лише освітою, але й вміють на славу відпочити! До анексії Криму у затишній Балаклавській бухті відбувався унікальний для України фестиваль шампанського. На ньому й зафіксували світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса. Що ж рекордного зробили? Наповнили ігристим напоєм гігантський келих!



Келих зроблений з справжнього скла вручну

Рекордний келих є збільшеною копією звичайного келиха. І вмістив 75 пляшок ігристого вина (або 55 л). До речі, посудину зробили вручну з скла. Келих важить 50 кг, має висоту 1,5 м, а діаметр (у найширшій частині) становить 40 см.

Спортивні досягнення звичайних українців

Також хочемо розповісти вам про кількох українців, які побили дуже незвичні силові та спортивні рекорди.

Так Мирослав Федорчак лежачи зігнувся та розігнувся на одній руці 780 разів.

Дмитро Халаджі підняв трубу вагою 1022 кілограми.

Микола Куценко пройшов 42 кілометри, жонглюючи м'ячем.

Тарас Корніюк виконав 1 303 підйоми переворотом на перекладині. Це тривало 3 годин 15 секунд, без відпочинку!

Сергій Найдич без перерви рухався на віндсерфі 71 годину 30 хвилин.

Олексій Гуцуляк пробув під снігом без одягу 1 годину 20 секунд.



Ось як це виглядало

Павло Рєзвий на звичайному човні за 61 добу перетнув Атлантичний океан. Зауважимо, він зробив це у віці 65 років! І став не лише найстаршою людиною, яка здійснила таку подорож, але й найшвидшою!