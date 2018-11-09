9 ноября – День книги рекордов Гиннеса. Так устроен человек, что нам всегда интересно знать о рекордах. Наверное, именно поэтому Книга рекордов Гиннеса уже десятки лет является одной из самых популярных в мире. К празднику мы собрали для вас самые интересные достижения украинцев, которые вошли в мировое собрание рекордов. Это действительно впечатляет!

О книге

Начнем с собственно истории Книги рекордов Гиннеса. Как все началось? Британский сэр, инженер и владелец пивоварни Хью Бивер в далеком 1951 году (к слову, это тоже был ноябрь) пошел с друзьями на охоту. А после этого между мужчинами за кружкой пива или стаканом виски возник спор: кто из диких животных самый быстрый? Ответ искали в нескольких справочниках, но зря...

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Тогда исследовать правду друзья доверили братьям-близнецам (атлетам и журналистам) Россу и Норрис Маквиртерам. Братья имели агентство по исследованию фактов. Они узнали правду и издали книгу, которая называлась "Книга чрезвычайного Гиннеса". Справочник получил неслыханный успех.

Сегодня "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с наибольшим тиражом из всех книг, защищенных копирайтом (кроме Библии, Корана и цитатника Мао Цзэдуна). Справочник выходит ежегодно. С 1955 года до 2013 было продано более 130 миллионов копий книг рекордов!

Во всемирной книге рекордов есть десятки достижений наших соотечественников. Давайте перейдем к ним.

Украинская "Мрия"



Размах крыльев "Мрии" почти 90 метров!

Украинцы установили рекорд, который вряд ли побьют! Киевское конструкторское бюро имени Антонова попало во всемирный сборние рекордов со своим самолетом Ан-225 "Мрия". Размах крыльев красавца 88 метров.

Наша "Мрия" самый тяжелый самолет в мире с максимальной снаряженной массой 640 тысяч кг. Именно на разработке украинцев перевезли самый большой в истории авиации моногруз весом в 187,6 тонны.

Гордость украинского спорта

Сергей Бубка, безусловно, звезда украинского и мирового спорта. Его знают миллионы людей во всем мире, молодые спортсмены до сих пор равняются на украинского легкоатлета.

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Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества мировых достижений. Представьте только, на счету спортсмена 35 мировых рекордов. А его рекорд 6м 14см в открытом секторе до сих пор никто не перепрыгнул, а результат 6м 15см в закрытых помещениях побил француз Лавиллени только в 2014 году – через 21 год после самого Бубки. Именно украинец первым в истории прыжков с шестом преодолел 6-метровую высоту. И сделал это за свою карьеру 44 раза. Интересно, что украинцу не везло на Олимпиадах ... Там он был 4 раза и только раз привез золото.



Сергей Бубка в молодости

Кстати, во всемирном рекордном сборнике компанию Бубке составила украинская спортсменка Лариса Латынина. И ей везло на олимпиадах! Гимнастка из Херсона является обладательницей наибольшего количества олимпийских наград среди женщин. Лариса одержала победу на Олимпийских играх 14 раз! 9 раз украинка привезла домой золото.



Лариса Латынина со своими наградами

Чтение "Кобзаря"

Украинцы гордятся Шевченко, устанавливают ему памятники и способны бесконечно долго читать его "Кобзарь" (ну, почти бесконечно). Студенты и преподаватели Острожской Академии 19 суток непрерывно читали произведения великого украинца (11 250 произведений).



Почти 3 недели чтений

Чтение произведений Шевченко в течение 456 часов вошло во всемирную Книгу рекордов. Участники перечитали книгу 45 раз. Участие в флешмобе приняли около 3 тысяч добровольцев. Так участники отметили 200 лет со дня рождения писателя. Кстати, предыдущий мировой рекорд непрерывного чтения поэтических произведений был зафиксирован в Мексике. Там он длился 18 суток.

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Наибольший бокал с шампанским

Украинцы занимаются не только образованием, но и умеют на славу отдохнуть! До аннексии Крыма в уютной Балаклавской бухте проходил уникальный для Украины фестиваль шампанского. На нем и зафиксировали мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса. Что же рекордного сделали? Наполнили игристым напитком гигантский бокал!



Бокал сделан из настоящего стекла вручную

Рекордный бокал является увеличенной копией обычного бокала. И вместил 75 бутылок игристого вина (или 55 л). Кстати, сосуд сделали вручную с стекла. Бокал весит 50 кг, имеет высоту 1,5 м, а диаметр (в самой широкой части) составляет 40 см.

Спортивные достижения обычных украинцев

Также хотим рассказать вам о нескольких украинцах, которые побили очень необычные силовые и спортивные рекорды.

Так Мирослав Федорчак лежа согнулся и выпрямился на одной руке 780 раз.

Дмитрий Халаджи поднял трубу весом 1 022 килограмма.

Николай Куценко прошел 42 километра, жонглируя мячом.

Тарас Корниюк выполнил 1 303 подъема переворотом на перекладине. Это продолжалось 3 часа 15 секунд, без отдыха!

Сергей Найдич без перерыва двигался на виндсерфе 71 час 30 минут.

Алексей Гуцуляк пробыл под снегом без одежды 1 час 20 секунд.



Вот как это выглядело

Павел Резвой на обычной лодке за 61 сутки пересек Атлантический океан. Заметим, он сделал это в возрасте 65 лет! И стал не только самым пожилым человеком, осуществившим такое путешествие, но и самым быстрым!