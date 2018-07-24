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"День народження без свята": під посольством РФ пройшла акція щодо викрадення кримчан

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24 липня під стінами посольства Росії відбулася акція "День народження без свята". Активісти і правозахисники вимагали, зокрема у російської влади, розслідувати справи викрадення громадян України в Криму, які сталися після анексії півострова.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Вже 25-й місяць поспіль активісти збираються біля посольства країни-агресора із запитанням – де Ервін? Це запитання зокрема до окупаційної влади Криму, адже йдеться про кримсього татарина Ервіна Ібрагімова – члена Меджлісу, а також захисника територіальної цілісності України.

Під посольством РФ в Києві пройшла акція щодо справи викрадення кримчан
Під посольством РФ в Києві пройшла акція щодо справи викрадення кримчан

Минулого тижня Ервіну виповнилося 33 роки, але які де він зустрів своє день народження – ніхто не знає. Ось вже більше двох років щодня і щосили батько шукає свого сина. Цього дня Умер Ібрагімов приїхав з окупованого Криму до Києва.

Він приймав активну участь у всіх мітингах. Я звертався більше 120 разів до влади Росії, зокрема МВД, ФСБ та навіть до президента,
– сказав батько Ервіна.

Нагадаємо, про зникнення члена регіонального Меджлісу кримських татар Ервіна Ібрагімова стало відомо 25 травня.

Теги: Новини Києва Анексія Криму Новини Криму Викрадення
Джерело: 24 канал
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